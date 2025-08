Kard. Konrad Krajewski o słowach „Polska dla Polaków”. „Jezus też był uchodźcą”

Przywołał przykład Jezusa, który – jak mówił – też był uchodźcą w Egipcie. Prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia mówił, że nikt nie powiedział Jezusowi „Egipt dla Egipcjan”, tylko – jak stwierdził, „został tam przyjęty”.

Wyznał, że bardzo go dotknęły słowa, jakie dwa tygodnie temu podczas protestów przeciwko migrantom wybrzmiewały w Polsce: „Polska dla Polaków”. – Gdyby Polska była tylko dla Polaków, to nie byłoby w niej miejsca dla Jezusa – przekonywał.

Kard. Konrad Krajewski: W Kościele wszyscy mają miejsce

Kard. Krajewski apelował też, żeby wszystkie problemy rozwiązywać zgodnie z logiką Ewangelii. Mówił, że „prawdy wiary spadły nam z nieba, bo nikt z nas by ich nie wymyślił”. – Należą do nich: Trójca Święta, Wcielenie, Eucharystia i to, jak będzie wyglądał koniec świata, obrazowo opisany w Ewangelii jako wyjmowanie z sieci ryb dobrych i tych, które zostaną odrzucone. Siecią, która je zbiera, jest Kościół, który zagarnia wszystkich. W Kościele wszyscy mają miejsce: i pobożni, i święci, i poobijani, po którymś rozwodzie, i ci, którzy kochają inaczej, i uchodźcy – oni też mają prawo być w Kościele – mówił kard. Konrad Krajewski.