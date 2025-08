Jak podkreślił minister, „Prokuratura Krajowa już przedstawiła zatrzymanemu zarzuty i w piątek decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące”. „Najwyższy profesjonalizm naszych oficerów!” — dodał Siemoniak.

Zatrzymano ponad 30 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami

We wtorek 29 lipca Donald Tusk na posiedzeniu rządu poinformował o zatrzymaniu 32 osób, które podejrzane są o współpracę z rosyjskimi służbami. Jak wyjaśniał szef rządu, osobom tym zlecano akty dywersji lub pobicia.

Premier przekazał wówczas, że spośród osób zatrzymanych jedna osoba jest już skazana i „siedzi na amen”. Jak podkreślił, wśród czekających na procesy znajdują się Polak, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Kolumbijczyk.

Tusk zaznaczał na wtorkowym posiedzeniu rządu, że „każdy, kto destabilizuje państwo polskie, jest bezpośrednio albo pośrednio pomocnikiem rosyjskich służb”. - Dlatego będziemy działali bezwzględnie - mówił, dodając, że zwrócił się już do odpowiednich ministrów, by podjęli jeszcze bardziej intensywne działania w celu zapobiegania ryzykom i wyłapywania wszystkich odpowiedzialnych za akty dywersji w Polsce. - Niezależnie od tego, że my jesteśmy efektywni, jeśli chodzi o działania przeciwko autorom dywersji i pobić na zlecenie, to czas też ogłosić prawdziwy alert dla wszystkich służb - zaznaczał Tusk.