Ukrainiec, pracujący dla Rosjan, zatrzymany w Polsce przez ABW. 47-latek przyznał się

Według śledczych podejrzany miał prowadzić rozpoznanie obiektów wojskowych na terenie naszego kraju. Ukrainiec miał to robić na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Jak podało radio RMF FM, zatrzymany przyznał się do zarzutów i trafił na trzy miesiące do aresztu.

Twierdził, że swoją działalność prowadził z powodów ideologicznych. Podkreślał swoje związki z Rosją. Jest Ukraińcem urodzonym właśnie w tym kraju.

„Na podstawie zebranych przez ABW mocnych dowodów Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo i przedstawił zatrzymanemu zarzut udziału w działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej” - poinformował Dobrzyński.

Prokuratura Krajowa: Mężczyzna usłyszał zarzut

Prokuratura Krakowa poinformowała, że mężczyzna usłyszał już zarzut udziału w działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko RP.