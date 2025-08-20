Rzeczpospolita
Ekonomia
W krajach Unii ubywa wakatów. Czy umacnia się rynek pracodawcy?

Wskaźnik wakatów, czyli wolnych miejsc pracy w Unii Europejskiej miał w II kwartale tego roku najniższy poziom od czasu pandemii Covid-19, potwierdzając osłabienie koniunktury na rynku pracy UE.

Publikacja: 20.08.2025 15:44

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Do 2,1 proc. spadł w II kwartale 2025 wskaźnik wolnych miejsc pracy w krajach Unii Europejskiej, który idzie w dół od wiosny 2022 r. – wynika z ogłoszonych w środę najnowszych szacunków Eurostatu. Ten wskaźnik, który mierzy udział wakatów w ogólnej liczbie miejsc pracy (obsadzonych i wolnych), jest teraz o 0,1 pkt niższy niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku i o 0,3 pkt proc. mniejszy niż rok wcześniej. W krajach strefy euro zmalał w podobnym tempie w ujęciu rocznym (o 0,3 pkt proc.), do 2,3 proc.

Kandydatom brakuje ofert pracy, a firmom kandydatów
Poszukiwanie pracy
Kandydatom brakuje ofert pracy, a firmom kandydatów

Gorzej na rynku pracy w Niemczech

Spadek wskaźnika wakatów potwierdza słabość rynku pracy w krajach Unii z punktu widzenia osób szukających pracy albo planujących jej zmianę. Widać kontynuację pogorszenia koniunktury w Niemczech, gdzie odsetek wolnych miejsc pracy zmniejszył się w II kwartale do 2,5 proc., czyli o 0,6 pkt proc. licząc rok do roku. Podobny spadek, lecz do wyższego poziomu 3,4 proc., zaliczyła Austria. O 0,5 pkt proc. do 1,7 proc. zmalał z kolei wskaźnik wakatów we Włoszech, a mniejszy niż przed rokiem wybór wolnych miejsc pracy był też we Francji (2,5 proc.).

W najnowszych danych Eurostatu nie ma na razie statystyk dla wszystkich państw, w tym dla Polski, która (obok Rumunii) w I kwartale wyróżniała się najniższym wskaźnikiem wolnych miejsc pracy (0,8 proc.). Natomiast środowe dane Eurostatu wskazują, że nadal najbardziej komfortową sytuację mają firmy w Rumunii, gdzie wskaźnik wakatów utrzymał się na poziomie z I kwartału – 0,6 proc.

Wakatów w Unii Europejskiej mniej, ale są dotkliwe

Tradycyjnie najwięcej wolnych miejsc pracy jest w Holandii, która jest też unijną rekordzistką pod względem elastyczności zatrudnienia (ponad jedna czwarta pracowników jest zatrudniona na elastycznych, w tym tymczasowych umowach). Zachęca to do częstszych zmian zatrudnienia, wpływając też na większy wybór ofert pracy – co widać też po największym w Unii wskaźniku wakatów. Na koniec II kwartału tego roku wynosił on w Holandii 4,2 proc. podobnie jak w I kw., choć był o 0,2 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Być może również dlatego, że nowe dane holenderskiego GUS dowodzą, że holenderscy pracownicy rzadziej decydują się teraz na zmianę pracodawcy.

Czy niski wskaźnik wakatów oznacza większy komfort dla pracodawców? Do pewnego stopnia tak, ten komfort zależy od ilości i jakości dostępnych kandydatów do pracy. Według niedawno opisywanych w „Rzeczpospolitej” badań w Niemczech, ponad połowa firm ma tam problem z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, w tym szczególnie fachowców. Podobnie jest w Polsce, gdzie wprawdzie statystyki portali i systemów rekrutacyjnych mówią o szturmie na oferty pracy.

W wielu branżach nie oznacza to typowego rynku pracodawcy, bo duża część aplikacji nie spełnia wymagań określonych w ofertach. Jak pokazał Miesięczny Indeks Koniunktury(MIK) Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dla połowy firm w Polsce niedobór pracowników był w sierpniu barierą w ich działalności.

