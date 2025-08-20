W krajach Unii ubywa wakatów. Czy umacnia się rynek pracodawcy?

Do 2,1 proc. spadł w II kwartale 2025 wskaźnik wolnych miejsc pracy w krajach Unii Europejskiej, który idzie w dół od wiosny 2022 r. – wynika z ogłoszonych w środę najnowszych szacunków Eurostatu. Ten wskaźnik, który mierzy udział wakatów w ogólnej liczbie miejsc pracy (obsadzonych i wolnych), jest teraz o 0,1 pkt niższy niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku i o 0,3 pkt proc. mniejszy niż rok wcześniej. W krajach strefy euro zmalał w podobnym tempie w ujęciu rocznym (o 0,3 pkt proc.), do 2,3 proc.

Gorzej na rynku pracy w Niemczech

Spadek wskaźnika wakatów potwierdza słabość rynku pracy w krajach Unii z punktu widzenia osób szukających pracy albo planujących jej zmianę. Widać kontynuację pogorszenia koniunktury w Niemczech, gdzie odsetek wolnych miejsc pracy zmniejszył się w II kwartale do 2,5 proc., czyli o 0,6 pkt proc. licząc rok do roku. Podobny spadek, lecz do wyższego poziomu 3,4 proc., zaliczyła Austria. O 0,5 pkt proc. do 1,7 proc. zmalał z kolei wskaźnik wakatów we Włoszech, a mniejszy niż przed rokiem wybór wolnych miejsc pracy był też we Francji (2,5 proc.).

W najnowszych danych Eurostatu nie ma na razie statystyk dla wszystkich państw, w tym dla Polski, która (obok Rumunii) w I kwartale wyróżniała się najniższym wskaźnikiem wolnych miejsc pracy (0,8 proc.). Natomiast środowe dane Eurostatu wskazują, że nadal najbardziej komfortową sytuację mają firmy w Rumunii, gdzie wskaźnik wakatów utrzymał się na poziomie z I kwartału – 0,6 proc.

Wakatów w Unii Europejskiej mniej, ale są dotkliwe

Tradycyjnie najwięcej wolnych miejsc pracy jest w Holandii, która jest też unijną rekordzistką pod względem elastyczności zatrudnienia (ponad jedna czwarta pracowników jest zatrudniona na elastycznych, w tym tymczasowych umowach). Zachęca to do częstszych zmian zatrudnienia, wpływając też na większy wybór ofert pracy – co widać też po największym w Unii wskaźniku wakatów. Na koniec II kwartału tego roku wynosił on w Holandii 4,2 proc. podobnie jak w I kw., choć był o 0,2 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Być może również dlatego, że nowe dane holenderskiego GUS dowodzą, że holenderscy pracownicy rzadziej decydują się teraz na zmianę pracodawcy.