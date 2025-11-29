Aktualizacja: 29.11.2025 11:50 Publikacja: 29.11.2025 10:31
Foto: Adobe Stock
Staże często umożliwiają pierwszy kontakt młodych ludzi z rynkiem pracy i są szansą na zdobycie doświadczenia oraz praktycznych umiejętności. Aby spełniły swój cel, konieczny jest jednak dobry program i odpowiednie wsparcie opiekuna.
W tym celu resort rodziny przygotował projekt ustawy o stażach, który ma uregulować ich organizację na otwartym rynku pracy. Celem jest też zapewnienie lepszej ochrony praw stażystów. W jaki sposób? Przykładowo poprzez wyeliminowanie zjawiska bezpłatnych staży i zminimalizowanie ryzyka zastępowania stosunku pracy przez taką formę współpracy.
Czytaj więcej
Rada Ministrów chce transparentności wynagrodzeń i likwidacji luki płacowej w zarobkach pań i panów.
Z projektu wynika, że staż zostanie zdefiniowany jako wykonywanie zadań w celu zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego. Ma zostać wprowadzony też obowiązek zawarcia pisemnej umowy stażowej, niebędącej umową o pracę, powołania, wyboru czy mianowania. Od stażysty nie będzie można wymagać wcześniejszego doświadczenia zawodowego w profesji, w której będzie go odbywał. Zakłada się również, że maksymalny okres praktykowania będzie wynosił do sześciu miesięcy.
Co ważne, przepisy zobowiążą organizatora praktyki do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów. W jakiej wysokości? Minimalna kwota ma być równa 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale roku poprzedniego. W 2026 r. byłoby to zatem ok. 3136,80 zł brutto (w pierwszym kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło bowiem 8962,28 zł). Są też inne ograniczenia. Wypłata z tego tytułu nie mogłaby przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku stażu w niepełnym wymiarze czasu wysokość stypendium ustalana byłaby zaś proporcjonalnie.
Czytaj więcej
Eksperci sceptycznie oceniają szanse na powszechne publikowanie propozycji pensji już w ofertach...
Zdaniem Katarzyny Kameckiej z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego projekt potwierdził wszystkie obawy, jakie mieli przedsiębiorcy po opublikowaniu jego założeń.
– Powiatowy rynek pracy może nie być zainteresowany stażami ze względu na dość wysoki poziom wynagrodzenia, który trzeba będzie zaoferować – mówi.
Jak zauważa, dla firm, szczególnie z mniejszych miast, to spora kwota.
– Tym bardziej, że mówimy tutaj o osobie, od której żadnego doświadczenia nie możemy wymagać. Co więcej taki praktykant będzie wymagał zaangażowania także innych, bardziej doświadczonych pracowników, którym być może trzeba będzie dodatkowo zapłacić lub odciążyć ich z bieżących obowiązków – dodaje.
Ekspertka przypomina, że stażyście będzie przysługiwał też quasi-urlop. Z projektu wynika, że musi zostać mu przyznany dzień wolny za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (w okresie pierwszych 90 dni) i dwa dni wolne za każde kolejne 30 dni powyżej 90 dni.
– Skoro te wszystkie wymogi tak bardzo zbliżają umowę o staż do stosunku pracy, to myślę, że wiele firm prędzej zdecyduje się podpisać umowę o pracę na okres próbny – ocenia.
Zdaniem ekspertki, może się to łączyć z wyższymi kosztami, ale jednocześnie z brakiem niepewności, czy spełniło się wszystkie wymogi niezbędne do zatrudnienia stażysty.
– Dodatkowo firma będzie mogła zrekrutować osobę, która jej pasuje, z doświadczeniem. Nawet jeżeli miałoby ono być minimalne. W przypadku umowy o staż będzie to mocno ograniczone – dodaje.
W podobnym tonie wypowiada się Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan.
– Pracodawcy cenią sobie elastyczność. Już prawo pracy nakłada na nich sztywne zasady współpracy z zatrudnionymi. Teraz równie mało elastyczna będzie kooperacja ze stażystami – ocenia.
Jak wskazuje, obecnie, ze względu na niskie bezrobocie, pracodawca nie może wykorzystywać pracowników jak mu się podoba, proponując im np. słabsze warunki.
– Podobnie jest ze stażystami. Dlatego uważam, że zaostrzenie warunków przyjmowania na staż obróci się przeciwko tym, którzy chcieliby z nich skorzystać – ocenia.
Katarzyna Kamecka przypomina również, że procedowana jest unijna dyrektywa dotycząca staży.
– Trudno zatem zrozumieć pośpiech resortu rodziny w tym obszarze. Może się niedługo okazać, że przepisy trzeba będzie zmieniać – dodaje.
Etap: projekt skierowany do konsultacji
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Staże często umożliwiają pierwszy kontakt młodych ludzi z rynkiem pracy i są szansą na zdobycie doświadczenia oraz praktycznych umiejętności. Aby spełniły swój cel, konieczny jest jednak dobry program i odpowiednie wsparcie opiekuna.
W tym celu resort rodziny przygotował projekt ustawy o stażach, który ma uregulować ich organizację na otwartym rynku pracy. Celem jest też zapewnienie lepszej ochrony praw stażystów. W jaki sposób? Przykładowo poprzez wyeliminowanie zjawiska bezpłatnych staży i zminimalizowanie ryzyka zastępowania stosunku pracy przez taką formę współpracy.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. Wśród nich znalazła się ustawa o opodatkowaniu fundacji rodzinne...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Polskie urzędy stanu cywilnego nie powinny dłużej odmawiać parom jednopłciowym transkrypcji aktu małżeńskiego, j...
Osoby w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym przebywały w pierwszej połowie roku na zwolnieniach lekarskich króc...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Samo przywiezienie podrobionych towarów do Polski, bez oferowania ich do sprzedaży, nie można uznać za obrót pod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas