Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany wprowadza projekt ustawy o stażach?

Na jakich warunkach staże będą prowadzone zgodnie z nowymi przepisami?

Jakie są potencjalne konsekwencje nowych regulacji dla firm organizujących staże?

Dlaczego wysokość wynagrodzenia dla stażystów budzi obawy wśród pracodawców?

Jakie obowiązki względem stażystów będą musieli spełnić organizatorzy praktyk?

Staże często umożliwiają pierwszy kontakt młodych ludzi z rynkiem pracy i są szansą na zdobycie doświadczenia oraz praktycznych umiejętności. Aby spełniły swój cel, konieczny jest jednak dobry program i odpowiednie wsparcie opiekuna.

W tym celu resort rodziny przygotował projekt ustawy o stażach, który ma uregulować ich organizację na otwartym rynku pracy. Celem jest też zapewnienie lepszej ochrony praw stażystów. W jaki sposób? Przykładowo poprzez wyeliminowanie zjawiska bezpłatnych staży i zminimalizowanie ryzyka zastępowania stosunku pracy przez taką formę współpracy.

Co rząd przygotował dla stażystów?

Z projektu wynika, że staż zostanie zdefiniowany jako wykonywanie zadań w celu zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego. Ma zostać wprowadzony też obowiązek zawarcia pisemnej umowy stażowej, niebędącej umową o pracę, powołania, wyboru czy mianowania. Od stażysty nie będzie można wymagać wcześniejszego doświadczenia zawodowego w profesji, w której będzie go odbywał. Zakłada się również, że maksymalny okres praktykowania będzie wynosił do sześciu miesięcy.