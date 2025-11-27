Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany wprowadza dyrektywa UE 2023/970 w kontekście równości wynagrodzeń?

Na czym polega wartościowanie stanowisk pracy według nowych przepisów?

Jakie kryteria będą stosowane do oceny porównywalności sytuacji zawodowej pracowników?

Kto będzie zobowiązany do sporządzania sprawozdań z luki płacowej?

To efekt przepisów dyrektywy unijnej 2023/970 o jawności płac i równości wynagrodzeń. Zostały one uchwalone w celu ułatwienia walki z nierównościami płacowymi. W Unii Europejskiej za tę samą pracę kobiety cały czas dostają bowiem mniej niż mężczyźni. Luka płacowa na jej obszarze w 2020 r. wynosiła 13 proc. – przy znaczących różnicach występujących w poszczególnych państwach członkowskich. W ostatniej dekadzie zmniejszyła się tylko nieznacznie. W 2023 r. zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w Polsce wynosiło 7,8 proc. i było mniejsze od średniej UE, która oscylowała w granicach 12 proc.

Jak wartościować stanowiska pracy?

Rząd opublikował właśnie założenia projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, która ma wdrażać unijne regulacje.

– W założeniach tych przepisano właściwie główne wytyczne z dyrektywy. Zaproponowane przez rząd regulacje nie są dla nas zatem specjalnym zaskoczeniem. To, na co czekamy, to przede wszystkim szczegóły projektu – mówi Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.