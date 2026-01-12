Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Azyl dla Zbigniewa Ziobry. Minister Waldemar Żurek zabrał głos

"Niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet" - napisał na X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentując doniesienia o udzieleniu Zbigniewowi Ziobrze azylu na Węgrzech.

Publikacja: 12.01.2026 19:29

Od lewej: Waldemar Żurek , Zbigniew Ziobro

Od lewej: Waldemar Żurek , Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Radek Pietruszka, Art Service

Dorota Gajos-Kaniewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Waldemar Żurek skomentował sytuację związaną z azylem Zbigniewa Ziobry?
  • Jakie działania obecnego rządu Polski uzasadniały zdaniem mec. Bartosza Lewandowskiego przyznanie azylu?
  • Dlaczego Waldemar Żurek uważa, że postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna

Jak informowaliśmy, poseł PiS, były minister sprawiedliwości z rządów PiS Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Poinformował o tym na X pełnomocnik polityka mec. Bartosz Lewandowski, a potem informację o uzyskaniu azylu potwierdził sam Zbigniew Ziobro. W opublikowanym na platformie X oświadczeniu napisał: „zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce”. Ochronę otrzymała także żona posła, Patrycja Kotecka.

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry: powodem azylu bezprawie i represje

Mec. Lewandowski, w swoim wpisie podaje, że azyl polityczny został Ziobrze przyznany „w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)”. 

Prawnik wymienia też inne działania obecnych władz, uzasadniające – jego zdaniem – przyznanie ochrony na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze: „wykorzystywanie organów ścigania do represjonowania opozycji politycznej w Polsce”, „otwarte zapowiedzi aresztowania i represji formułowanej przez polityków obecnej większości rządzącej”, „bezprawne odsunięcie od wykonywania obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego”, „naciski polityczne na sędziów w Polsce przy rozstrzyganiu spraw związanych ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości oraz sprzeczna z ustawą zmiana sposobu wyznaczania sędziów do składów z pominięciem losowania gwarantowanego ustawą”.

Z Dariuszem Barskim spotkał się w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki. Jego zdaniem, Barski „został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji” prokuratora krajowego. „To, że jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone. To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa” - napisano we wpisie Kancelarii Prezydenta na X.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Przestępczość
Dlaczego Zbigniew Ziobro tak długo ukrywał, że dostał azyl? Chodzi o posiedzenie aresztowe

Waldemar Żurek: Emocje na bok, twardo stąpamy po ziemi 

W poniedziałek wieczorem do słów Lewandowskiego odniósł się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.  „Fakty i jeszcze raz fakty” - rozpoczął swój wpis na X.

„Po pierwsze – postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna. Informacje o rzekomym »azylu« Zbigniewa Ziobry nie zostały dotąd potwierdzone w żadnym oficjalnym trybie międzynarodowym” - zauważył minister Żurek. Poinformował też, że toczące się postępowanie w sprawie przebywającego na Węgrzech posła PiS nie zostało wstrzymane i w najbliższy czwartek, 15 stycznia, sąd rozpozna wniosek prokuratury o jego tymczasowe aresztowanie. „O decyzji w tej wielowątkowej sprawie, bo to przecież aż 26 zarzutów, rozstrzygnie niezawisły sąd” - stwierdził Waldemar Żurek.

W kolejnym akapicie przypomniał, że prawomocny wyrok, w którym sąd potwierdził, że przywrócenie w 2022 r. Dariusza Barskiego do służby prokuratorskiej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów, gdyż zastosowano przepis ustawy, który już nie obowiązywał. Dlatego przywrócenie to nie wywołało skutków prawnych, a Dariusz Korneluk został prawidłowo powołany na Prokuratora Krajowego.

„Oznacza to, że decyzja Prokuratora Generalnego z 12 stycznia 2024 r. była zgodna z prawem, a spór co do statusu Prokuratora Krajowego został jednoznacznie zamknięty – jest nim prokurator Dariusz Korneluk. Dzisiejsze spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z Dariuszem Barskim – miało charakter prywatny” - uważa szef resortu sprawiedliwości.

Dalej Żurek informuje, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pierwszy, obejmujący 33 osoby, akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak zaznacza minister, część oskarżonych przyznała się do winy.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech

„Emocje na bok, twardo stąpamy po ziemi. Choć niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet. Natomiast Węgry, tylko przypominam, są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności. Dotyczy to takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości. Zamrażane są ogromne środki unijne dla Węgrów, a przed Radą UE było już 9 formalnych wysłuchań w sprawie praworządności” -  czytamy we wpisie ministra sprawiedliwości.

Na koniec Waldemar Żurek stawia pytania: „Dlaczego Zbigniew Ziobro uznał, że akurat tam będzie najlepiej skierować swe kroki? Dlaczego akurat stamtąd chce »przywracać« demokrację w Polsce? Dalszy komentarz jest zbędny".

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Osoby Zbigniew Ziobro Waldemar Żurek azyl
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Zbigniew Ziobro z azylem na Węgrzech
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu
Prawo drogowe
Nowość w egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo zaskoczyło instruktorów i kursantów
Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026. Ile wyniosą opłaty?
Prawo dla Ciebie
Abonament RTV w górę. Tyle zapłacimy w 2026 r.
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
SN: Współwłaściciel nie ma prawa żądać całego odszkodowania za czynsz
Nieruchomości
SN: Współwłaściciel nie ma prawa żądać całego odszkodowania za czynsz
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama