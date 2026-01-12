Aktualizacja: 12.01.2026 21:15 Publikacja: 12.01.2026 19:29
Od lewej: Waldemar Żurek , Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Radek Pietruszka, Art Service
Jak informowaliśmy, poseł PiS, były minister sprawiedliwości z rządów PiS Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Poinformował o tym na X pełnomocnik polityka mec. Bartosz Lewandowski, a potem informację o uzyskaniu azylu potwierdził sam Zbigniew Ziobro. W opublikowanym na platformie X oświadczeniu napisał: „zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce”. Ochronę otrzymała także żona posła, Patrycja Kotecka.
Mec. Lewandowski, w swoim wpisie podaje, że azyl polityczny został Ziobrze przyznany „w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)”.
Prawnik wymienia też inne działania obecnych władz, uzasadniające – jego zdaniem – przyznanie ochrony na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze: „wykorzystywanie organów ścigania do represjonowania opozycji politycznej w Polsce”, „otwarte zapowiedzi aresztowania i represji formułowanej przez polityków obecnej większości rządzącej”, „bezprawne odsunięcie od wykonywania obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego”, „naciski polityczne na sędziów w Polsce przy rozstrzyganiu spraw związanych ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości oraz sprzeczna z ustawą zmiana sposobu wyznaczania sędziów do składów z pominięciem losowania gwarantowanego ustawą”.
Z Dariuszem Barskim spotkał się w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki. Jego zdaniem, Barski „został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji” prokuratora krajowego. „To, że jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone. To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa” - napisano we wpisie Kancelarii Prezydenta na X.
Czytaj więcej
Po wielu dniach milczenia Zbigniew Ziobro przyznał się jednak, że dostał azyl na Węgrzech. Ochron...
W poniedziałek wieczorem do słów Lewandowskiego odniósł się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. „Fakty i jeszcze raz fakty” - rozpoczął swój wpis na X.
„Po pierwsze – postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna. Informacje o rzekomym »azylu« Zbigniewa Ziobry nie zostały dotąd potwierdzone w żadnym oficjalnym trybie międzynarodowym” - zauważył minister Żurek. Poinformował też, że toczące się postępowanie w sprawie przebywającego na Węgrzech posła PiS nie zostało wstrzymane i w najbliższy czwartek, 15 stycznia, sąd rozpozna wniosek prokuratury o jego tymczasowe aresztowanie. „O decyzji w tej wielowątkowej sprawie, bo to przecież aż 26 zarzutów, rozstrzygnie niezawisły sąd” - stwierdził Waldemar Żurek.
W kolejnym akapicie przypomniał, że prawomocny wyrok, w którym sąd potwierdził, że przywrócenie w 2022 r. Dariusza Barskiego do służby prokuratorskiej zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów, gdyż zastosowano przepis ustawy, który już nie obowiązywał. Dlatego przywrócenie to nie wywołało skutków prawnych, a Dariusz Korneluk został prawidłowo powołany na Prokuratora Krajowego.
„Oznacza to, że decyzja Prokuratora Generalnego z 12 stycznia 2024 r. była zgodna z prawem, a spór co do statusu Prokuratora Krajowego został jednoznacznie zamknięty – jest nim prokurator Dariusz Korneluk. Dzisiejsze spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z Dariuszem Barskim – miało charakter prywatny” - uważa szef resortu sprawiedliwości.
Dalej Żurek informuje, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pierwszy, obejmujący 33 osoby, akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak zaznacza minister, część oskarżonych przyznała się do winy.
Czytaj więcej
Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z na...
„Emocje na bok, twardo stąpamy po ziemi. Choć niezwykle przykro patrzeć na ucieczkę byłego ministra Rządu RP pod parasol wiernego sojusznika Putina, podczas gdy na osiedla w Ukrainie spada kolejny grad bomb i rakiet. Natomiast Węgry, tylko przypominam, są od lat sednem zainteresowania instytucji unijnych ze względu na łamanie praworządności. Dotyczy to takich obszarów jak społeczeństwo obywatelskie, wolność mediów i nauki czy wymiar sprawiedliwości. Zamrażane są ogromne środki unijne dla Węgrów, a przed Radą UE było już 9 formalnych wysłuchań w sprawie praworządności” - czytamy we wpisie ministra sprawiedliwości.
Na koniec Waldemar Żurek stawia pytania: „Dlaczego Zbigniew Ziobro uznał, że akurat tam będzie najlepiej skierować swe kroki? Dlaczego akurat stamtąd chce »przywracać« demokrację w Polsce? Dalszy komentarz jest zbędny".
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw...
Pod koniec grudnia do bazy pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy dodano „test percepcji ryzyka”. Problem w tym, ż...
Z początkiem 2026 roku zmieniła się wysokość abonamentu RTV. Za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjneg...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Jeden ze współwłaścicieli nie może żądać zapłaty całego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkal...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas