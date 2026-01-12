Z tego artykułu dowiesz się: Jak Waldemar Żurek skomentował sytuację związaną z azylem Zbigniewa Ziobry?

Jakie działania obecnego rządu Polski uzasadniały zdaniem mec. Bartosza Lewandowskiego przyznanie azylu?

Dlaczego Waldemar Żurek uważa, że postawa strony węgierskiej jest nieakceptowalna

Jak informowaliśmy, poseł PiS, były minister sprawiedliwości z rządów PiS Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Poinformował o tym na X pełnomocnik polityka mec. Bartosz Lewandowski, a potem informację o uzyskaniu azylu potwierdził sam Zbigniew Ziobro. W opublikowanym na platformie X oświadczeniu napisał: „zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce”. Ochronę otrzymała także żona posła, Patrycja Kotecka.

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry: powodem azylu bezprawie i represje

Mec. Lewandowski, w swoim wpisie podaje, że azyl polityczny został Ziobrze przyznany „w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)”.

Prawnik wymienia też inne działania obecnych władz, uzasadniające – jego zdaniem – przyznanie ochrony na Węgrzech Zbigniewowi Ziobrze: „wykorzystywanie organów ścigania do represjonowania opozycji politycznej w Polsce”, „otwarte zapowiedzi aresztowania i represji formułowanej przez polityków obecnej większości rządzącej”, „bezprawne odsunięcie od wykonywania obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego”, „naciski polityczne na sędziów w Polsce przy rozstrzyganiu spraw związanych ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości oraz sprzeczna z ustawą zmiana sposobu wyznaczania sędziów do składów z pominięciem losowania gwarantowanego ustawą”.



Z Dariuszem Barskim spotkał się w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki. Jego zdaniem, Barski „został przez rząd bezprawnie i siłowo pozbawiony możliwości wykonywania funkcji” prokuratora krajowego. „To, że jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski, potwierdziły zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny, ale ich orzeczenia zostały zlekceważone. To nie jest praworządność. To bezmiar niesprawiedliwości i atak na konstytucyjne fundamenty ustroju państwa” - napisano we wpisie Kancelarii Prezydenta na X.