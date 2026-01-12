We wpisie obrońca dodał, że „azyl polityczny został mu przyznany przez rząd węgierski na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007 r. w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)”.

Dlaczego Zbigniew Ziobro ukrywał, że wystąpił o azyl, a potem, że go dostał?

Uzyskanie azylu politycznego, który jest szczególną formą ochrony międzynarodowej, jest uwarunkowane specjalnymi wymogami – w Polsce nadaje się go „w ważnym interesie państwa”. Jest to więc decyzja polityczna poza standardowymi zasadami obowiązującymi cudzoziemców. Na Węgrzech takiej przesłanki nie ma, a ta forma azylu dotyczy cudzoziemca, który „ze względu na swoje poglądy polityczne ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w państwie pochodzenia i nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa”.

Dlaczego Zbigniew Ziobro ukrywał fakt, że wystąpił wraz z żoną o azyl na Węgrzech – nawet przed swoim obrońcą i środowiskiem najbliższych polityków? – To jest fatalna wiadomość dla PiS – mówi „Rzeczpospolitej” polityk tej partii wzburzony poranną wiadomością. Od kilku miesięcy skłócone frakcje w partii Jarosława Kaczyńskiego żądają powrotu posła Ziobry do Polski, obciążając go za spadek poparcia w sondażach. – Zbyszek jest osobą niesterowalną. Robi co chce. Czas pokaże, jak się to dla niego skończy – dodaje polityk PiS.

Zbigniew Ziobro wyjechał do Budapesztu w październiku zeszłego roku na pokaz filmu dokumentalnego prawicowych dziennikarzy i wziął udział w debacie z Gergelym Gulyasem, szefem kancelarii Viktora Orbána. W wywiadach, które przez ostatnie tygodnie udzielał, wymijająco odpowiadał, czy wystąpił o azyl. Powtarzał, że wróci do Polski dopiero wtedy, kiedy „do kraju zawita praworządność”. A więc po zmianie władzy.

Decyzja o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry już w najbliższy czwartek

Czy sąd na posiedzeniu w najbliższy czwartek, rozstrzygając o ewentualnym areszcie, będzie musiał wziąć pod uwagę fakt nadania mu azylu? Zdaniem mec. Lewandowskiego – tak. – Jednak my chcemy udowodnić przed sądem, że zarzucane czyny mojemu klientowi są nieuprawdopodobnione, co jest przesłanką negatywną do stosowania tymczasowego aresztowania – mówi mec. Lewandowski.