Zbigniew Ziobro
Uzyskanie ochrony międzynarodowej w formie azylu politycznego na Węgrzech przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę miało zostać ogłoszone dopiero w momencie, gdyby sąd zgodził się na jego aresztowanie. Miało to być czarnym asem wyjętym z rękawa. 22 grudnia ubiegłego roku sąd odroczył jednak posiedzenie aresztowe Ziobry do 15 stycznia 2026 r., uzasadniając to niepełnym materiałem dowodowym, który mu dostarczono z prokuratury. Akt nadania ochrony Ziobro i Kotecka mieli otrzymać 23 grudnia, a więc dzień po posiedzeniu aresztowym w Polsce. „Rzeczpospolita” nieoficjalnie się o tym wówczas dowiedziała, Ziobro jednak zaprzeczał. Informacją był zaskoczony jego obrońca – mec. Bartosz Lewandowski, gdy poinformowaliśmy go, że dowiedzieliśmy się o azylu dla polskiego obywatela. Zapytaliśmy wprost, czy chodzi o jego klienta. „Nie potwierdzam tej informacji” – odpisał adwokat.
W ubiegły czwartek dziennikarz Szabolcs Panyi z węgierskiego portalu VSquare ujawnił, że tuż przed Bożym Narodzeniem Węgry poinformowały instytucje Unii Europejskiej o przyznaniu azylu dwóm kolejnym obywatelom Polski. Nazwisk nie podano. W piątek rzecznik MSZ Maciej Wewiór podał, że strona polska wystąpiła do Węgier o informację, kim są te osoby.
W poniedziałek rano na portalu X mec. Lewandowski ujawnił, że chodzi o Ziobrę: „Poseł Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym”.
We wpisie obrońca dodał, że „azyl polityczny został mu przyznany przez rząd węgierski na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007 r. w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)”.
Uzyskanie azylu politycznego, który jest szczególną formą ochrony międzynarodowej, jest uwarunkowane specjalnymi wymogami – w Polsce nadaje się go „w ważnym interesie państwa”. Jest to więc decyzja polityczna poza standardowymi zasadami obowiązującymi cudzoziemców. Na Węgrzech takiej przesłanki nie ma, a ta forma azylu dotyczy cudzoziemca, który „ze względu na swoje poglądy polityczne ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w państwie pochodzenia i nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa”.
Dlaczego Zbigniew Ziobro ukrywał fakt, że wystąpił wraz z żoną o azyl na Węgrzech – nawet przed swoim obrońcą i środowiskiem najbliższych polityków? – To jest fatalna wiadomość dla PiS – mówi „Rzeczpospolitej” polityk tej partii wzburzony poranną wiadomością. Od kilku miesięcy skłócone frakcje w partii Jarosława Kaczyńskiego żądają powrotu posła Ziobry do Polski, obciążając go za spadek poparcia w sondażach. – Zbyszek jest osobą niesterowalną. Robi co chce. Czas pokaże, jak się to dla niego skończy – dodaje polityk PiS.
Zbigniew Ziobro wyjechał do Budapesztu w październiku zeszłego roku na pokaz filmu dokumentalnego prawicowych dziennikarzy i wziął udział w debacie z Gergelym Gulyasem, szefem kancelarii Viktora Orbána. W wywiadach, które przez ostatnie tygodnie udzielał, wymijająco odpowiadał, czy wystąpił o azyl. Powtarzał, że wróci do Polski dopiero wtedy, kiedy „do kraju zawita praworządność”. A więc po zmianie władzy.
Czy sąd na posiedzeniu w najbliższy czwartek, rozstrzygając o ewentualnym areszcie, będzie musiał wziąć pod uwagę fakt nadania mu azylu? Zdaniem mec. Lewandowskiego – tak. – Jednak my chcemy udowodnić przed sądem, że zarzucane czyny mojemu klientowi są nieuprawdopodobnione, co jest przesłanką negatywną do stosowania tymczasowego aresztowania – mówi mec. Lewandowski.
Prokuratura odmówiła obrońcy byłego ministra sprawiedliwości wglądu w tajne materiały, o które wnioskował sąd. – Moim zdaniem to złamanie prawa. Te materiały znajdują się bowiem w aktach sądowych w wątku sprawy Michała Wosia i świadczą o niewinności mojego klienta – podkreśla adwokat Ziobry. Jeśli sąd zgodzi się na areszt Ziobry – azyl węgierski w Polsce go nie chroni. Jeśli przyjedzie do kraju – zostanie aresztowany.
Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. Ostatnio poniosła porażkę w sądzie, gdy sędzia Dariusz Łubowski uchylił ENA wobec Marcina Romanowskiego, posła PiS, który od grudnia 2024 r. przebywa na Węgrzech chroniony azylem. Sędzia krytycznie ocenił sprawę ścigania Romanowskiego – podniósł naruszenia praw człowieka i zasady domniemania niewinności. Łubowski ocenił, że istnieje „ekstremalnie niebezpieczna ingerencja przedstawicieli najwyższego szczebla władzy wykonawczej w niezależność sądownictwa”, co – w jego ocenie – narusza podstawowe prawa człowieka, w tym domniemanie niewinności (czyli prawo, by nie być publicznie przedstawianym jako winny przed prawomocnym wyrokiem). Skrytykował także liczne publiczne oświadczenia polityków i przedstawicieli władzy, które – jego zdaniem – tworzyły obraz Romanowskiego jako osoby już „skazanej” w opinii publicznej, zanim sąd w Polsce rozpatrzył sprawę. A to ma podważać zaufanie do procesu karnego.
Znamienne jest to, że wpis mec. Lewandowskiego o azylu Ziobry na X był odpowiedzią na wpis premiera Donalda Tuska: „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”. Prokuratura Krajowa broni nie składa – złożyła w sądzie wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego. Ma go rozpatrzyć sędzia Janusz Zalewski.
