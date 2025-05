Tyle tylko, że to orzeczenie zapadło na kanwie starej ustawy o paszportach.

– Choć orzeczenie Trybunału zapadło na gruncie dawno już nieobowiązującej ustawy o paszportach, to treść normatywna przepisów poddanych kontroli była zbieżna z przepisami zastępującej ją ustawy o dokumentach paszportowych z 2006 r. (na gruncie której powróciła ta niekonstytucyjna praktyka), a także jest normatywnie zbieżna z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o dokumentach paszportowych – zwraca uwagę prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu generalnym do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości.

– Z punktu widzenia art. 190 Konstytucji RP to właśnie warstwa normatywna przepisu, a nie formalne oznaczenie jednostki redakcyjnej aktu prawnego ma kluczowe znaczenie. Wiąże się to z tzw. zjawiskiem wtórnej niekonstytucyjności prawa, w której mamy do czynienia ze stanem prawnym powstałym wskutek wadliwej działalności ustawodawcy, powtarzającej niekonstytucyjne regulacje – wskazuje prof. Wiącek.

Inaczej na to zagadnienie patrzy prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. – Przepis, który został ogłoszony we właściwym dzienniku urzędowym, obowiązuje. Jako taki cieszy się domniemaniem konstytucyjności i (po upływie vacatio legis) podlega stosowaniu. Tego stanu prawego nie zmienia fakt, że w przeszłości obowiązywał przepis o podobnym treściowo brzmieniu – mówi prof. Jacek Zaleśny.

– Domyślamy się, że regulacja w taki sam sposób narusza konstytucję jak ta poprzednio obowiązująca, dopóki nie potwierdzi tego Trybunał w nowym postępowaniu, to cieszy się on domniemaniem zgodności z ustawą zasadniczą. Natomiast trzeba pamiętać, że jest coś takiego, jak kultura tworzenia prawa, jak i wynikający z konstytucji obowiązek współpracy organów władzy publicznej. Oznacza to, że Sejm obowiązany jest stosować orzecznictwo TK i powinien z niego wyciągać prawidłowe wnioski. Jeśli tego nie robi, to postępuje ze szkodą dla uczestników stosunków prawnych, jak i dla samego siebie. Bo prawo, które on tworzy w takich okolicznościach, nie cieszy się zaufaniem obywateli – dodaje prof. Zaleśny.