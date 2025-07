04:42 Lotnisko w Petersburgu wstrzymuje działanie

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że lotnisko Pułkowo w Petersburgu wstrzymało tymczasowo przyjmowanie i odprawianie samolotów. Przyczyną są względy bezpieczeństwa.

04:33 SBU informuje o zatrzymaniu trzech agentów rosyjskich służb w obwodzie donieckim

Z informacji przekazywanych przez kontrwywiad SBU wynika, że zadaniem agentów było monitorowanie pozycji ukraińskich sił na froncie w obwodzie donieckim, co miało pomóc dokonać Rosjanom wyłomu w linii obrony ukraińskiej armii. Rosjan interesowały m.in. pozycje jakie zajmuje ukraińska artyleria, która ostrzeliwuje Rosjan na kramatorskim odcinku frontu. Zatrzymane przez SBU osoby działały niezależnie od siebie pod nadzorem FSB. Dwóch zatrzymanych to bezrobotni z Konstantynówki, trzeci – to 45-letni mieszkaniec Słowiańska. Zatrzymanym grozi dożywocie i konfiskata mienia.

04:31 Eksplozje w obwodzie zaporoskim

O ataku dronów informował w nocy gubernator obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow.

04:29 W nocy rosyjskie drony atakowały Dniepr

Siły Powietrzne Ukrainy alarmowały w nocy, że do miasta zbliżają się rosyjskie drony-kamikadze. W czasie co najmniej dwóch fal ataków w mieście rozlegały się eksplozje.

04:26 Rośnie liczba osób przekraczających granice Ukrainy

Andrij Demczenko, rzecznik straży granicznej Ukrainy, poinformował o zwiększonym ruchu na granicy Ukrainy – w porównaniu do maja w czerwcu liczba przekraczających granice w obie strony wzrosła o 23 proc. Łącznie w czerwcu granice Ukrainy przekroczyło w obie strony 3,55 mln osób, a w maju – 2,9 mln. W lipcu ruch na granicach jest jeszcze większy – w tygodniu przekracza je dziennie 120-125 tysięcy osób, a w soboty i niedziele – ponad 140 tys. osób. 85 proc. przekraczających granice Ukrainy stanowią jej obywatele.

04:24 Ukraińskie drony atakowały w nocy obwód tulski

O eksplozjach informowali w mediach społecznościowych mieszkańcy Nowomoskowska. W mieście Szczekino po ataku drona miał wybuchnąć pożar.

04:21 W nocy przez godzinę wstrzymany był ruch samochodów na Moście Krymskim

Informacje takie przekazuje kanał w serwisie Telegram monitorujący sytuację na podjazdach do mostu.

04:19 Ukraińskie drony atakowały Moskwę

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że w nocy rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła trzy drony zmierzające w stronę Moskwy.

04:17 Dron uderzył w blok mieszkalny w Woroneżu

W wyniku ataku ranne zostały trzy niepełnoletnie osoby – poinformował gubernator obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu w kanale Telegram wynika, że dron uderzył w budynek na lewym brzegu Woroneża. W wyniku ataku uszkodzone zostały trzy mieszkania. Gusiew poinformował też, że rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła co najmniej pięć dronów nad obwodem woroneskim.

04:15 Śmierć mieszkanki obwodu biełgorodzkiego w ataku ukraińskiego drona

Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow poinformował na swoim kanale w serwisie Telegram, że we wsi Smorodino w rejonie grajoworońskim w ataku ukraińskiego drona, który zrzucił na budynek mieszkalny ładunek wybuchowy, zginęła kobieta. W wyniku eksplozji wywołanej atakiem drona doszło do pożaru.

04:15 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1239 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1239 dniu wojny Foto: PAP