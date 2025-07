Hołownia przyznał, że wziął udział w spotkaniu z Kaczyńskim, ponieważ spotyka się z przedstawicielami wszystkich sił na polskiej scenie politycznej. Późną porę spotkania tłumaczył swoim napiętym grafikiem.

– Jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem, ale ponieważ mówiliśmy w pełnej dyskrecji (...) to nie będę jej przerywał. Na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają – mówił o spotkaniu Kaczyński.

Sondaż przeprowadzono 11-12 lipca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1071 osób.