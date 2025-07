Platforma Obywatelska jest niewiarygodna, a jej liderzy nie rozumieją języka młodego pokolenia, bo np. „nie widzą niestosowności w powoływaniu się na autorytet Jacka Murańskiego i w porównywaniu saszetek nikotynowych do amfetaminy” – to najważniejsze tezy nieopublikowanego jeszcze raportu „Dlaczego młodzi wyborcy nie głosowali na Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich 2025 roku”. Jego autorem jest Fundacja Dobry Rząd, think tank Konfederacji.

Prezesem fundacji jest poseł Konfederacji Przemysław Wipler, a szefem rady programowej – Sławomir Mentzen, były kandydat Konfederacji na prezydenta i prezes Nowej Nadziei. Dotąd najbardziej znana była z organizacji kongresu „Dobry rząd”, a jej najnowszy raport jest pierwszym o tak dużym znaczeniu politycznym. Liczy 35 stron, a zredagował go dr. hab. Jarosław Szczepański, radca prawny, politolog i wiceprezes fundacji ds. programowych. Jak ustaliliśmy, ma być rozesłany wewnętrznym newsletterem do działaczy Konfederacji.

Zdaniem autorów raportu, odpływ młodych wyborców przesądził o klęsce Trzaskowskiego

Co z niego wynika? „Jednym z najważniejszych czynników, które przyczyniły się do porażki kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2025 roku, był problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby głosów młodych wyborców” – czytamy we wstępie. A następnie autorzy analizują, dlaczego młodzi odwrócili się od rządzącej koalicji.