Przejście graniczne w Rafah zamknięte. Hamas nie przestrzega warunków porozumienia?

Izrael poinformował, że przejście graniczne w Rafah z Egiptem pozostanie zamknięte do odwołania, co jest sprzeczne z wcześniejszym oświadczeniem ambasady palestyńskiej w Kairze, która w poniedziałek ogłosiła plany ponownego otwarcia przejścia.

Biuro premiera Benjamina Netanjahu poinformowało w sobotę, że ponowne otwarcie kluczowego przejścia będzie zależało od wypełnienia przez Hamas zobowiązań wynikających z niedawnego porozumienia o zawieszeniu broni i przejęciu zakładników, w tym od zwrotu zmarłych izraelskich zakładników.

Zamknięte przejście w Rafah. Hamas nie wywiązuje się z warunków porozumienia?

„Otwarcie przejścia granicznego zostanie rozważone w oparciu o sposób, w jaki Hamas wypełni swoją rolę w zwrocie zmarłych zakładników i wdroży uzgodnione ramy” – poinformowało biuro Netanjahu w oświadczeniu.

Ambasada Palestyny ​​w Egipcie ogłosiła wcześniej, że przejście graniczne w Rafah – główna brama Gazy do świata zewnętrznego – zostanie ponownie otwarte, aby umożliwić Palestyńczykom mieszkającym w Egipcie powrót do Gazy. Ambasada nie wspomniała, czy dozwolone będą również dostawy pomocy humanitarnej.