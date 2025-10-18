Przejście graniczne w Rafah zamknięte. Hamas nie przestrzega warunków porozumienia?

Aktualizacja: 18.10.2025 22:23 Publikacja: 18.10.2025 21:02
Ciężarówki z pomocą humanitarną i paliwem w kolejce na przejściu granicznym w Rafah po stronie Egiptu, 17 października
Foto: Reuters, Stringer
Izrael poinformował, że przejście graniczne w Rafah z Egiptem pozostanie zamknięte do odwołania, co jest sprzeczne z wcześniejszym oświadczeniem ambasady palestyńskiej w Kairze, która w poniedziałek ogłosiła plany ponownego otwarcia przejścia.
Biuro premiera Benjamina Netanjahu poinformowało w sobotę, że ponowne otwarcie kluczowego przejścia będzie zależało od wypełnienia przez Hamas zobowiązań wynikających z niedawnego porozumienia o zawieszeniu broni i przejęciu zakładników, w tym od zwrotu zmarłych izraelskich zakładników.
„Otwarcie przejścia granicznego zostanie rozważone w oparciu o sposób, w jaki Hamas wypełni swoją rolę w zwrocie zmarłych zakładników i wdroży uzgodnione ramy” – poinformowało biuro Netanjahu w oświadczeniu.
Ambasada Palestyny w Egipcie ogłosiła wcześniej, że przejście graniczne w Rafah – główna brama Gazy do świata zewnętrznego – zostanie ponownie otwarte, aby umożliwić Palestyńczykom mieszkającym w Egipcie powrót do Gazy. Ambasada nie wspomniała, czy dozwolone będą również dostawy pomocy humanitarnej.
Przejście graniczne w Rafah jest zamknięte od maja 2024 roku, kiedy siły izraelskie zajęły Strefę Gazy podczas ofensywy. Zostało ono tymczasowo otwarte na początku 2025 roku podczas krótkiego zawieszenia broni, ale ponownie zamknięto je po wznowieniu działań wojennych.
Do najnowszego impasu doszło prawie tydzień po zawarciu, wynegocjowanego przez USA, porozumienia o zawieszeniu broni i przejęciu zakładników między Izraelem a Hamasem, mającego na celu zakończenie dwuletniego, wyniszczającego konfliktu. Pomimo rozejmu, potrzeby humanitarne w Strefie Gazy pozostają ogromne.
Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ, od czasu wejścia w życie zawieszenia broni do Gazy trafia dziennie około 560 ton żywności – ułamek tego, co jest potrzebne do zaspokojenia potrzeb 2,2 miliona mieszkańców.
Po miesiącach bombardowań i blokady Gaza zmaga się z dotkliwym niedoborem żywności, leków i schronienia. W marcu Izrael wprowadził 11-tygodniową blokadę, która wstrzymała wszelkie dostawy pomocy humanitarnej, wyczerpując rezerwy żywności i powodując gwałtowny wzrost cen.
W sierpniu eksperci ONZ ogłosili głód w mieście Gaza i północnych regionach enklawy – Izrael odrzucił to ustalenie jako „fałszywe i stronnicze”. Władze sanitarne Gazy informują, że ponad 400 osób zmarło z przyczyn związanych z niedożywieniem, podczas gdy Izrael kwestionuje te dane, twierdząc, że wiele zgonów miało inne przyczyny.
Chociaż Izrael zapowiedział pod koniec lipca rozszerzenie dostępu do pomocy humanitarnej przez swoje punkty kontrolne, przejście graniczne w Rafah – główny szlak dla konwojów humanitarnych – pozostało zamknięte. W rezultacie większość transportów została przekierowana na przejście graniczne Kerem Szalom, położone około 3 km na południe od Rafah.
Agencje pomocowe i operatorzy ciężarówek narzekają, że surowe izraelskie inspekcje, ograniczone godziny pracy i biurokratyczne odmowy w Kerem Szalom nadal hamują przepływ pomocy humanitarnej, pozwalając dotrzeć jedynie do ułamka potrzebnej ilości do ludności cywilnej.
Izrael zaprzecza jednak ograniczeniom pomocy, twierdząc, że ułatwia dostęp pomocy humanitarnej, jednocześnie dbając o to, by dostawy nie trafiły w ręce Hamasu.
