Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Przejście graniczne w Rafah zamknięte. Hamas nie przestrzega warunków porozumienia?

Przejście graniczne z Egiptem w Rafah pozostanie zamknięte pomimo ogłoszenia ambasady palestyńskiej o jego ponownym otwarciu - zdecydowały władze Izraela. Twierdzą, że Hamas nie zwrócił ciał zmarłych zakładników.

Publikacja: 18.10.2025 21:02

Ciężarówki z pomocą humanitarną i paliwem w kolejce na przejściu granicznym w Rafah po stronie Egipt

Ciężarówki z pomocą humanitarną i paliwem w kolejce na przejściu granicznym w Rafah po stronie Egiptu, 17 października

Foto: Reuters, Stringer

Agnieszka Kazimierczuk

Izrael poinformował, że przejście graniczne w Rafah z Egiptem pozostanie zamknięte do odwołania, co jest sprzeczne z wcześniejszym oświadczeniem ambasady palestyńskiej w Kairze, która w poniedziałek ogłosiła plany ponownego otwarcia przejścia.

Biuro premiera Benjamina Netanjahu poinformowało w sobotę, że ponowne otwarcie kluczowego przejścia będzie zależało od wypełnienia przez Hamas zobowiązań wynikających z niedawnego porozumienia o zawieszeniu broni i przejęciu zakładników, w tym od zwrotu zmarłych izraelskich zakładników.

Czytaj więcej

Mohammed Nazzal, przedstawiciel Hamasu
Konflikty zbrojne
Przedstawiciel Hamasu: zamierzamy utrzymać kontrolę nad bezpieczeństwem w Strefie Gazy

Zamknięte przejście w Rafah. Hamas nie wywiązuje się z warunków porozumienia?

„Otwarcie przejścia granicznego zostanie rozważone w oparciu o sposób, w jaki Hamas wypełni swoją rolę w zwrocie zmarłych zakładników i wdroży uzgodnione ramy” – poinformowało biuro Netanjahu w oświadczeniu.

Ambasada Palestyny ​​w Egipcie ogłosiła wcześniej, że przejście graniczne w Rafah – główna brama Gazy do świata zewnętrznego – zostanie ponownie otwarte, aby umożliwić Palestyńczykom mieszkającym w Egipcie powrót do Gazy. Ambasada nie wspomniała, czy dozwolone będą również dostawy pomocy humanitarnej.

Reklama
Reklama

Przejście graniczne w Rafah jest zamknięte od maja 2024 roku, kiedy siły izraelskie zajęły Strefę Gazy podczas ofensywy Zostało ono tymczasowo otwarte na początku 2025 roku podczas krótkiego zawieszenia broni, ale  ponownie zamknięto je po wznowieniu działań wojennych.

Do najnowszego impasu doszło prawie tydzień po zawarciu, wynegocjowanego przez USA, porozumienia o zawieszeniu broni i przejęciu zakładników między Izraelem a Hamasem, mającego na celu zakończenie dwuletniego, wyniszczającego konfliktu. Pomimo rozejmu, potrzeby humanitarne w Strefie Gazy pozostają ogromne.

Czytaj więcej

Donald Trump ostrzega, że izraelska armia może wznowić działania w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Izraelska armia wznowi działania militarne w Strefie Gazy? Donald Trump ostrzega

Ponad 500 ton żywności dziennie dociera do Gazy

Według Światowego Programu Żywnościowego ONZ, od czasu wejścia w życie zawieszenia broni do Gazy trafia dziennie około 560 ton żywności – ułamek tego, co jest potrzebne do zaspokojenia potrzeb 2,2 miliona mieszkańców.

Po miesiącach bombardowań i blokady Gaza zmaga się z dotkliwym niedoborem żywności, leków i schronienia. W marcu Izrael wprowadził 11-tygodniową blokadę, która wstrzymała wszelkie dostawy pomocy humanitarnej, wyczerpując rezerwy żywności i powodując gwałtowny wzrost cen.

W sierpniu eksperci ONZ ogłosili głód w mieście Gaza i północnych regionach enklawy – Izrael odrzucił to ustalenie jako „fałszywe i stronnicze”. Władze sanitarne Gazy informują, że ponad 400 osób zmarło z przyczyn związanych z niedożywieniem, podczas gdy Izrael kwestionuje te dane, twierdząc, że wiele zgonów miało inne przyczyny.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump ogłosił, że wojna w Strefie Gazy się zakończyła. Czy nie zrobił tego przedwcześnie?
Dyplomacja
Donald Trump nakłada pokój na Bliski Wschód

Pomoc humanitarna płynie do Gazy. Spowalnia ją biurokracja 

Chociaż Izrael zapowiedział pod koniec lipca rozszerzenie dostępu do pomocy humanitarnej przez swoje punkty kontrolne, przejście graniczne w Rafah – główny szlak dla konwojów humanitarnych – pozostało zamknięte. W rezultacie większość transportów została przekierowana na przejście graniczne Kerem Szalom, położone około 3 km na południe od Rafah.

Agencje pomocowe i operatorzy ciężarówek narzekają, że surowe izraelskie inspekcje, ograniczone godziny pracy i biurokratyczne odmowy w Kerem Szalom nadal hamują przepływ pomocy humanitarnej, pozwalając dotrzeć jedynie do ułamka potrzebnej ilości do ludności cywilnej.

Czytaj więcej

Palestyńczycy, którzy podczas wojny zostali wysiedleni na południe Strefy Gazy, idą wzdłuż drogi na
Konflikty zbrojne
Izraelska armia wycofuje się z Gazy. Palestyńczycy wracają do zniszczonych domów

Izrael zaprzecza jednak ograniczeniom pomocy, twierdząc, że ułatwia dostęp pomocy humanitarnej, jednocześnie dbając o to, by dostawy nie trafiły w ręce Hamasu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński

Izrael poinformował, że przejście graniczne w Rafah z Egiptem pozostanie zamknięte do odwołania, co jest sprzeczne z wcześniejszym oświadczeniem ambasady palestyńskiej w Kairze, która w poniedziałek ogłosiła plany ponownego otwarcia przejścia.

Biuro premiera Benjamina Netanjahu poinformowało w sobotę, że ponowne otwarcie kluczowego przejścia będzie zależało od wypełnienia przez Hamas zobowiązań wynikających z niedawnego porozumienia o zawieszeniu broni i przejęciu zakładników, w tym od zwrotu zmarłych izraelskich zakładników.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ukraiński żołnierz za pomocą haubicy 122 mm D-30 prowadzi ostrzał rosyjskich pozycji w rejonie Kupia
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1333
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Konflikty zbrojne
Budować tunel łączący USA z Rosją czy przekazać Ukrainie Tomahawki? Donald Trump zadecyduje w najbliższych tygodniach
Mohammed Nazzal, przedstawiciel Hamasu
Konflikty zbrojne
Przedstawiciel Hamasu: zamierzamy utrzymać kontrolę nad bezpieczeństwem w Strefie Gazy
Pete Hegseth
Konflikty zbrojne
Armia USA przeprowadziła kolejny atak w rejonie Karaibów. Różnił się od poprzednich
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Donald Trump ostrzega, że izraelska armia może wznowić działania w Strefie Gazy
Konflikty zbrojne
Izraelska armia wznowi działania militarne w Strefie Gazy? Donald Trump ostrzega
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie