Izrael otwiera przejście graniczne w Rafah. Ranne i chore dzieci opuszczaja Gazę

Ponowne otwarcie przejścia granicznego Rafah stanowi znaczący przełom, który wzmacnia porozumienie o zawieszeniu broni zawarte przez Izrael i Hamas w zeszłym miesiącu. Izrael zgodził się ponownie otworzyć przejście po tym, jak Hamas uwolnił ostatnie żyjące zakładniczki w Strefie Gazy. Rafah jest jedynym przejściem granicznym w Strefie Gazy, które nie prowadzi do Izraela.

Egipt przyjął na leczenie grupę palestyńskich dzieci

Egipska telewizja Al-Qahera pokazała, jak kilkoro dzieci wywożonych jest na noszach i przenoszonych do karetek po stronie egipskiej. Zostały przewiezione do szpitali w pobliskim egipskim mieście Al-Arisz i do innych placówek.



W sobotę wieczorem, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia Gazy, granicę z Egiptem przekroczyło 37 rannych i chorych dzieci, którym towarzyszyło około 60 członków ich rodzin.



Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował o przyspieszenie ewakuacji chorych i rannych „wszystkimi możliwymi drogami”."Od tego zależą tysiące istnień ludzkich” - napisał na X.