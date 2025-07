Analityk polityczny Jewgienij Minczenko ocenił dymisję Starowojta jako „przewidywalną”, podkreślając, że sytuacja wokół Kurska „dogoniła” byłego ministra. Nikitina określił natomiast jako kandydata „konserwatywnego”, który ma zapewnić stabilność w resorcie transportu,

Kariera Starowojta i ukraińska operacja w obwodzie kurskim

Roman Starowoit objął urząd ministra transportu w maju 2024 roku, po wyborach prezydenckich, które usadowiły Putina na kolejną kadencję na Kremlu. Wcześniej przez sześć lat był gubernatorem obwodu kurskiego, regionu graniczącego z Ukrainą. Jego kadencja przypadła na czas wzmożonych napięć i incydentów na granicy, szczególnie po niespodziewanym wtargnięciu ukraińskich sił do regionu w sierpniu 2024 roku.

W związku z tym wydarzeniem oraz budową umocnień obronnych na granicy, władze wszczęły śledztwa dotyczące defraudacji środków publicznych. Następca Starowojta w Kursku, Aleksiej Smirnow, oraz jego zastępca Aleksiej Dedow zostali aresztowani i oskarżeni o sprzeniewierzenie miliarda rubli (ok. 12,7 mln dolarów) przeznaczonych na budowę fortyfikacji.

Choć Starowoit nie był bezpośrednio oskarżony w trwającym śledztwie, rosyjskie media informowały, że podejrzani – w tym Smirnow – zeznawali przeciwko niemu. Według „Kommersanta”, mogło to mieć wpływ na decyzję o samobójstwie byłego ministra. Budowa umocnień, realizowana za czasów Starowojta, pochłonęła niemal 15 miliardów rubli (ok. 190 mln dolarów) i trwała blisko trzy lata. Mimo to, ukraińskie wojska z łatwością przedarły się przez granicę, zajmując rozległe tereny obwodu kurskiego.