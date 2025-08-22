Już za 19 zł miesięcznie przez rok
22.08.2025
Jeszcze trochę pytań. Czy można rzeczowo opisać, jak Izraelczycy reagują na wojnę, którą toczy ich armia? I jak się to ma do zarzutów, że w Strefie Gazy dochodzi do zbrodni wojennych, może nawet ludobójstwa; że armia już dawno przekroczyła granicę obrony koniecznej przed terrorystami, a skali cierpień ludności cywilnej nie da się wytłumaczyć zapewnianiem bezpieczeństwa państwu żydowskiemu?
Mowa o państwie wyjątkowym, które powstało w wyniku największej zbrodni, Holokaustu. I Holokaust jest dla niego kluczowym punktem odniesienia.
