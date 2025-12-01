Aktualizacja: 01.12.2025 17:00 Publikacja: 01.12.2025 15:56
Donald Tusk i Friedrich Merz
W Berlinie odbywają się w poniedziałek polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. – Wysyłamy ważny sygnał: w deklaracji, którą dziś przyjmujemy, mowa jest o tym, że Niemcy i Polska są nieodzownymi partnerami. My Niemcy potrzebujemy silnej Polski, jako równego partnera, to leży w naszym interesie – mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz na konferencji prasowej.
– Europa powinna skupiać się na tym, co istotne, zamiast gubić się w zawiłościach demokracji. To jest nakazem chwili w tych nowych czasach, (...) w obliczu zagrożeń ze strony rewizjonistycznej Rosji. (...) Niemcy stoją solidnie i niewzruszenie u boku Polski, zwłaszcza teraz, w tych czasach, gdy jedność Europy poddawana jest takiej presji. Nie można dać się podzielić – podkreślił Merz, dodając, że wspólna polsko-niemiecka deklaracja przyjmowana w toku konsultacji „kładzie fundament współpracy na kolejne miesiące i lata”.
– Uzgodniliśmy trzy priorytety: po pierwsze – bezpieczeństwo i obrona. Jest rzeczą oczywistą, że pogłębiamy naszą współpracę (...) – kontynuował Merz, dodając, że po naruszeniach przestrzeni powietrznej Polski przez Rosjan Niemcy „wzmocnili program Air Policing, by razem z polskimi siłami zbrojnymi chronić terytorium NATO”. –Rozbudowujemy naszą współpracę, jeśli chodzi o wykrywanie i neutralizację dronów. Nasze wojska lądowe będą ściśle współpracować m.in. przez wspólne ćwiczenia – dodał.
– Drugi priorytet – to usieciowienie i infrastruktura (...). Kontynuujemy modernizację transgranicznych linii kolejowych – i to jest priorytet – mówił też Merz. Kanclerz Niemiec mówił też o modernizacji mostów, autostrad i linii kolejowych w rejonie transgranicznym.
– Trzeci priorytet to pamięć i upamiętnienie. Polsko-niemiecka agenda ma być skierowana na przyszłość, natomiast nie możemy i nie chcemy unikać przeszłości. Musimy podtrzymywać pamięć, także tę bolesną pamięć. Pragnę, aby nam się to udało w taki sposób, który nie będzie nas dzielił, ale będzie nas dalej łączyć. Dziś dajemy impuls do utworzenia trwałego pomnika polskich obywateli, ofiar II wojny światowej i nazistowskiej tyranii 1939-1945 – zapowiedział kanclerz Niemiec.
– Przyspieszamy restytucję polskich dóbr kultury (...). Przekazaliśmy 73 historyczne rękopisy pergaminowe oraz fragment rzeźby głowy św. Jakuba Starszego – poinformował Merz.
– Oprócz tych wszystkich tematów temat Ukrainy dominował, temat rosyjskiej wojny. Jestem wdzięczny, drogi Donaldzie, że stoimy tutaj ramię w ramię – mówił kanclerz Niemiec. – Przed nami ważne dni i tygodnie, jeśli chodzi o Ukrainę, (...) dążymy do trzech strategicznych celów: po pierwsze, czynimy wszystko, co w naszej mocy, tak, aby wspierać Kijów w obliczu rosyjskiej agresji; chcemy wspólnie wymóc w Brukseli, abyśmy mogli wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa. Po drugie – utrzymujemy spójność wspólnoty transatlantyckiej (...). Nie ma żadnej decyzji ws. Ukrainy bez Europejczyków i Ukraińców (...). Po trzecie nie wolno nam stracić z oczu tego faktu, że tu rozgrywa się też przyszłość Europy i spójność Europy. Nic nas nie może tu rozdzielać – dodał.
Z kolei premier Donald Tusk dziękował za „dobrą, szczerą dyskusję”. – To jest dla obu państw ważna tradycja, spotkanie rządów obu krajów. Będziemy rozmawiali szczerze o tym wszystkim, co jest we wspólnym interesie Polski i Niemiec (...) – mówił szef polskiego rządu.
– Polityka w ostatnich latach, miesiącach, dniach, stoi pod znakiem wielkiego napięcia wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę. To jest pierwsza rzecz, jaka dzisiaj jest przedmiotem naszej debaty, rozmowy, współpracy. To jest historyczna zmiana. (...) Chcę bardzo mocno podkreślić, że pierwszy punkt (agendy), jakim jest wspólne bezpieczeństwo, zawiera w sobie zadania, plany, ale także fakty, które już miały miejsce i które pokazują, jak bardzo zmieniły się relacje, jak bardzo zmieniła się geopolityczna sytuacja w naszym regionie. Jesteśmy świadkami tak naprawdę kopernikańskiego przewrotu w europejskiej polityce. Tak należy określić pełną współpracę polsko-niemiecką, jeśli chodzi o wschodnią granicę Europy – kontynuował Tusk.
– Zabrało mi trochę czasu przez ostatnie lata, aby przekonać naszych niemieckich partnerów do tego, aby bezpieczeństwo w tej części Europy traktować jako wspólne zadanie. Agresja rosyjska na Ukrainę pokazała z całą mocą, że to nie były tylko projekty na wszelki wypadek, tylko że była to bardzo poważna propozycja, aby te dwa kluczowe w regionie państwa, Polska i Niemcy, wzięły pełną odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo – podkreślił szef polskiego rządu.
– Mam wielką satysfakcję, że w sprawach kluczowych (...) takich jak bezpieczeństwo, inwestycje w infrastrukturę, nasza wspólna praca na rzecz wsparcia dla Ukrainy – tutaj idziemy ręka w rękę. To niespotykane, jak pełna wspólnota poglądów towarzyszy naszej pracy, jeśli chodzi o pozycję całej Europy wobec wojny w Ukrainie i naszą gotowość do dalszego wspierania Ukrainy w jej obronie przeciwko Rosji – podkreślił Tusk.
