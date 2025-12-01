W Berlinie odbywają się w poniedziałek polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. – Wysyłamy ważny sygnał: w deklaracji, którą dziś przyjmujemy, mowa jest o tym, że Niemcy i Polska są nieodzownymi partnerami. My Niemcy potrzebujemy silnej Polski, jako równego partnera, to leży w naszym interesie – mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz na konferencji prasowej.

Friedrich Merz wskazuje na priorytety we współpracy Niemiec z Polską

– Europa powinna skupiać się na tym, co istotne, zamiast gubić się w zawiłościach demokracji. To jest nakazem chwili w tych nowych czasach, (...) w obliczu zagrożeń ze strony rewizjonistycznej Rosji. (...) Niemcy stoją solidnie i niewzruszenie u boku Polski, zwłaszcza teraz, w tych czasach, gdy jedność Europy poddawana jest takiej presji. Nie można dać się podzielić – podkreślił Merz, dodając, że wspólna polsko-niemiecka deklaracja przyjmowana w toku konsultacji „kładzie fundament współpracy na kolejne miesiące i lata”.

– Uzgodniliśmy trzy priorytety: po pierwsze – bezpieczeństwo i obrona. Jest rzeczą oczywistą, że pogłębiamy naszą współpracę (...) – kontynuował Merz, dodając, że po naruszeniach przestrzeni powietrznej Polski przez Rosjan Niemcy „wzmocnili program Air Policing, by razem z polskimi siłami zbrojnymi chronić terytorium NATO”. –Rozbudowujemy naszą współpracę, jeśli chodzi o wykrywanie i neutralizację dronów. Nasze wojska lądowe będą ściśle współpracować m.in. przez wspólne ćwiczenia – dodał.

– Drugi priorytet – to usieciowienie i infrastruktura (...). Kontynuujemy modernizację transgranicznych linii kolejowych – i to jest priorytet – mówił też Merz. Kanclerz Niemiec mówił też o modernizacji mostów, autostrad i linii kolejowych w rejonie transgranicznym.