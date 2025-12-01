Z tego artykułu się dowiesz: Jak USA i Ukraina oceniają przebieg rozmów na Florydzie?

Czy Donald Trump wyznaczy ostateczny termin zawarcia porozumienia pokojowego kończącego wojnę Rosji z Ukrainą?

Co po negocjacjach na Florydzie mówił Marco Rubio?

Trump nie podał dokładnego terminu wizyty Witkoffa w Moskwie, ale CNN, powołując się na źródło w administracji, twierdzi , że do wizyty tej dojdzie już w poniedziałek.

Rozmowy USA–Ukraina na Florydzie. Marco Rubio mówi o postępach

W niedzielę Witkoff, a także zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner (jego wizyty w Moskwie Trump również nie wykluczał w zeszłym tygodniu) oraz sekretarz stanu Marco Rubio uczestniczyli w spotkaniu na Florydzie z ukraińską delegacją, na czele której stał były minister obrony, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umerow. Po rozmowach zarówno strona amerykańska, jak i ukraińska określiły spotkanie mianem „konstruktywnego”.

Rubio mówił, że rozmowy miały na celu doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina po zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją pozostanie suwerenna i niepodległa.