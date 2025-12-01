Aktualizacja: 01.12.2025 07:36 Publikacja: 01.12.2025 06:09
Władimir Putin i Steve Witkoff
Foto: REUTERS
Trump nie podał dokładnego terminu wizyty Witkoffa w Moskwie, ale CNN, powołując się na źródło w administracji, twierdzi , że do wizyty tej dojdzie już w poniedziałek.
W niedzielę Witkoff, a także zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner (jego wizyty w Moskwie Trump również nie wykluczał w zeszłym tygodniu) oraz sekretarz stanu Marco Rubio uczestniczyli w spotkaniu na Florydzie z ukraińską delegacją, na czele której stał były minister obrony, a obecnie sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Rustem Umerow. Po rozmowach zarówno strona amerykańska, jak i ukraińska określiły spotkanie mianem „konstruktywnego”.
Rubio mówił, że rozmowy miały na celu doprowadzenie do sytuacji, w której Ukraina po zawarciu porozumienia pokojowego z Rosją pozostanie suwerenna i niepodległa.
Po rozmowach sekretarz stanu USA podkreślał, że strona amerykańska „pozostaje realistyczna” w ocenie tego, jak trudno będzie osiągnąć porozumienie pokojowe kończące wojnę na Ukrainie, dodał jednak , że w toku rozmów udało się poczynić postępy. – Sądzę, że mamy wspólną wizję, która nie dotyczy tylko zakończenia wojny. Chodzi o zabezpieczenie przyszłości Ukrainy, przyszłości, która, mamy nadzieję, uczyni ją zamożniejszą niż kiedykolwiek była – oświadczył.
Donald Trump, prezydent USA pytany o to, czy wyznaczy Rosji ostateczny termin na zakończenie wojny
Spotkanie na Florydzie to kontynuacja rozmów na temat planu pokojowego, którego pierwotna, 28-punktowa wersja opracowana przez USA (jej treść ujawnił portal Axios) wzbudziła kontrowersje, ponieważ realizowała przede wszystkim postulaty Rosji. Plan został już jednak zmodyfikowany (obecnie ma ograniczać się do 19 punktów) w toku negocjacji USA z Ukrainą w Genewie (uczestniczyli w nich też przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji).
Teraz, na temat zmodyfikowanego planu z władzami na Kremlu ma rozmawiać Witkoff. Nie jest jasne, czy w podróży do Moskwy towarzyszyć mu będzie Jared Kushner.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1376 dniu wojny
Foto: PAP
– Jest dalsza praca do wykonania. To bardzo delikatne – mówił Rubio. Jak dodał, w sprawie „jest druga strona (Rosja), która musi być częścią równania”.
Rozmowy przedstawicieli USA i Ukrainy na Florydzie toczyły się w cieniu afery korupcyjnej na Ukrainie, w wyniku której do dymisji podał się szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (pierwotnie to on miał stać na czele delegacji udającej się do USA). Jermak podał się do dymisji po tym, jak służby antykorupcyjne dokonały przeszukania w jego mieszkaniu w związku ze śledztwem dotyczącym siatki wymuszającej łapówki od kontrahentów ukraińskiego koncernu energetycznego, Enerhoatomu.
– Ukraina ma pewne poważne problemy – mówił Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One. Jak dodał, „nie pomaga” to w prowadzonych negocjacjach. Jednocześnie Trump stwierdził, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą zakończyć wojnę oraz że jest szansa, iż uda się osiągnąć porozumienie pokojowe.
Pytany o to, czy wyznaczy Rosji i Władimirowi Putinowi jakiś termin, do którego wojna powinna zostać zakończona, Trump odpowiedział przecząco. – Nie wyznaczę ostatecznego terminu. Ostateczny termin będzie, gdy ta wojna się skończy – stwierdził. Powtórzył też, że wojna by nigdy nie wybuchła, gdyby to on był prezydentem USA w 2022 roku.
Umerow, rozpoczynając rozmowy ze stroną amerykańską, podziękował Waszyngtonowi za wsparcie. – USA nas słyszą, USA nas wspierają, USA stoją ramię w ramię z nami – powiedział. Po rozmowach zapewnił, że omawiano „ważne kwestie dla Ukrainy i Ukraińców” a USA były „bardzo wspierające”.
