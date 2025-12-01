USA skierowały na wody Morza Karaibskiego okręty wojenne oraz przebazowały 10 myśliwców F-35 na Portoryko w ramach walki z narkobiznesem. Od września amerykańska armia przeprowadza ataki na wodach międzynarodowych na łodzie, które mają być używane do przerzutu narkotyków do USA. Z czasem ataki te zostały rozszerzone również na wody Pacyfiku. USA oskarżają Maduro o to, że ten stoi za przemytem narkotyków do USA i de facto kieruje Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który został przez Waszyngton uznany za organizację terrorystyczną. Departament Sprawiedliwości USA oferuje za pomoc w zatrzymaniu Maduro 50 mln dolarów – tyle samo, ile niegdyś oferowano za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena.

Donald Trump o wpisie dotyczącym zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą: Nie szukajcie w tym drugiego dna

W niedzielę Donald Trump potwierdził doniesienia amerykańskich mediów (pierwszy napisał o tym „New York Times”), że w ostatnim czasie rozmawiał telefonicznie z Maduro. Trump nie chciał jednak zdradzić szczegółów rozmowy. Wcześniej CNN podawało, powołując się na swoje źródła, że Maduro zasygnalizował Amerykanom, iż jest gotów ustąpić z urzędu, ale nie wcześniej niż za 18 miesięcy.

– Nie chcę komentować tej sprawy. Odpowiedź brzmi „tak” – mówił Trump na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, odpowiadając na pytanie, czy rozmawiał z Maduro. – Nie powiedziałbym, że rozmowa poszła dobrze lub źle, to była rozmowa telefoniczna – dodał prezydent USA. Sprawy nie komentują też władze w Caracas.

W sobotę Trump napisał w serwisie Truth Social, że przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i w pobliżu tego kraju powinna być traktowana jako „całkowicie zamknięta”. Z wpisu nie wynikało jednoznacznie, czy oznacza to, iż przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą już została zamknięta, czy że jest to zapowiedź jakichś działań USA. Oprócz wpisu prezydenta w mediach społecznościowych nie pojawiły się żadne szczegóły dotyczące ewentualnych działań USA w tym zakresie.