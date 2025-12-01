Jeżeli Serhij K. zdecyduje się zeznawać przed niemieckim sądem, to wątek polski w wysadzeniu rur Nord Streamu może znowu zainteresować opinię publiczną i polityków za Odrą. I wpłynąć, zapewne niepozytywnie, na stosunki dwustronne.

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie. Kiedy jest dobry moment na rozliczenie przeszłości?

Historia ciąży na nich, zarówno ta odleglejsza, jak i ta bliższa, związana z długoletnim pompowaniem przez Niemcy miliardów w Rosję, dzięki czemu przygotowała się do wielkiej wojny przeciw Ukrainie. Niemcy uważają, że ta wielka wojna to nie jest dobry czas na wypominanie przeszłości. Nie są gotowi ani do żadnego poważnego zadośćuczynienia za zbrodnie Trzeciej Rzeszy, ani do refleksji nad swoimi wielkimi eksperymentami, które lubią wprowadzać w życie wbrew sąsiadom i partnerom z Unii Europejskiej (albo w łagodniejszej wersji – bez konsultacji z nimi).

W tym wieku takie wielkie projekty to Nord Streamy, zwane z uporem projektem czysto biznesowym, i zaproszenie olbrzymiej liczby imigrantów (bez konsultacji nawet z Francją). Za niemieckie projekty płacą i będą długo płacić inni. Oczekiwanie, że ci inni o tym zapomną, jest nie tylko naiwne (sprawa Serhija K. zaraz może tego dowieść), ale i niebezpieczne. Sami Niemcy potrzebują ochrony przed następnymi wielkimi projektami, niekonsultowanymi z innymi i realizowanymi wbrew innym. Zwłaszcza gdyby do władzy miała dojść AfD.

Znaczna większość Polaków nie zapomni, mimo rosyjskiej inwazji na Ukrainę, także o tym, że Niemcy się za zbrodnie Trzeciej Rzeszy odpowiednio nie rozliczyły. Aż dziw, że tyle lat nie znajduje to zrozumienia za Odrą, aż dziw, że wiedza o skali zbrodni w okupowanej przez Niemcy Polsce jest tak wątła.