Polska polityka podzielona na pół – jakie szanse ma Donald Tusk na zachowanie władzy po 2027 r.?

Widzimy więc – po pierwsze – bardzo dużą polaryzację polityczną na linii mainstreamowe partie lewicowe, centrowe lub liberalne kontra prawicowa i skrajnie prawicowa siła antyestablishmentowa. Na partie obecnej koalicji rządowej (oraz Razem) głos deklaruje dziś 49 proc. ankietowanych. Na PiS, Konfederację i Brauna – niemal 51 proc. Takie właśnie poparcie w wyborach dostali odpowiednio Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. To więc, kto wygra w kolejnych wyborach – oczywiście to banał – zależy wyłącznie od tego, któremu z bloków uda się zmobilizować większą liczbę własnych zwolenników lub zdemobilizować wyborców przeciwnika.

Choć wygrana obozu liberalnego zależeć będzie od wyborczej konfiguracji – wygrać może tylko jedna lista, która uciuła głosy wyborców antypisowskich, co też, biorąc pod uwagę proporcjonalną metodę d’Hondta, może dać jej więcej głosów niż blokowi prawicowemu.

To PiS zrobiło w polskiej polityce miejsce dla Grzegorza Brauna

Warto też – po drugie – zastanowić się, skąd taka popularność antyestablishmentowej, radykalnej prawicy. Gotów jestem postawić tezę, że to efekt… działań Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład w sprawie suwerenności narodowej, PiS stosował znacznie bardziej radykalną retorykę niż prowadził politykę. Znacznie głośniej mówił niż działał. W czasie ośmiu lat żyrował bowiem cały szereg działań, które może nie tyle pchały integrację europejską do przodu – to zresztą temat na osobną dyskusję – co na pewno nie promowało suwerenizmu. Owszem, PiS wchodził w spory, czasem karczemne awantury z Brukselą, głównie o ocenę działań w kraju, głównie w sprawie praworządności. Ale praktyka jego działań była znacznie mniej antyunijna (poza symbolicznym wyprowadzaniem flag unijnych) niż retoryka.

Polska stoi dziś w sytuacji, w której partia jawnie antysemicka, radykalnie antyukraińska i wprost prorosyjska rozgościła się na stałe w naszym krajobrazie politycznym. To problem znacznie poważniejszy, bo mający geopolityczne reperkusje

Tak samo było ze stosunkiem do migracji. PiS bardzo nią straszył, ale równocześnie szeroko otworzył drzwi do naszego kraju dla przybyszów z Azji, Afryki czy Ameryki Południowej, którzy szukali u nas pracy. Nie inaczej jest z kwestią ukraińską. Dziś PiS jest znacznie bardziej antyukraiński (dość wskazać różnicę tego, co dziś mówi Karol Nawrocki czy Przemysław Czarnek), a tego, co trzy lata temu robili i mówili Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki.