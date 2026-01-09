„Wątpię, czy NATO stanie przy nas, gdybyśmy naprawdę tego potrzebowali” – powiedział Donald Trump. Do 2014 r. 44 Polaków poległo w Afganistanie (43 żołnierzy i jeden cywilny pracownik wojska; dane Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa). Brali udział w misji, która rozpoczęła się, ponieważ uruchomiony został artykuł 5: seria zamachów dokonanych przez Al-Kaidę w USA 11 września 2001 r. była atakiem na państwo członkowskie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o komentarz do słów prezydenta Trumpa.

Reklama Reklama

Jeśli chodzi o członkostwo Polski w UE, zrobiło się poważnie

„W celu realizacji tych interesów obecna administracja w Białym Domu może też w większym stopniu wspierać bliskie sobie ideowo siły polityczne oraz ruchy sceptyczne wobec UE w poszczególnych państwach europejskich. Będzie również inwestować w relacje polityczne i gospodarcze z krajami m.in. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, chcąc wykorzystać bliskie stosunki dla promowania swoich interesów w ramach UE” – czytamy w opublikowanej 8 grudnia zeszłego roku analizie na temat nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, której autorami są Justyna Gotkowska i Andrzej Kohut z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Jeśli to za mało, dodajmy jeszcze jedną zmienną, a otrzymamy głęboko niepokojący obraz. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Marcin Fatalski, amerykanista i historyk, mówi: „Problem Wenezueli jest o tyle istotny, że może postawić przed Polską pytanie o to, co zrobić, jeśli Waszyngton będzie naciskać w sprawie Grenlandii”.

Najgorsze, co może się wydarzyć – a wydarzy to się na pewno – to podział sceny politycznej, podczas gdy Polska powinna mówić w tej sprawie jednym głosem.