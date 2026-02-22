Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były okoliczności śmierci francuskiego działacza skrajnej prawicy?

Jakie skutki wywołał incydent we Francji w relacjach międzynarodowych?

Jaka była odpowiedź Stanów Zjednoczonych na śmierć Quentina Deranque'a?

23-letni Quentin Deranque zmarł w zeszłym tygodniu w Lyonie, w wyniku urazów głowy po ataku co najmniej sześciu osób podczas protestu przeciwko politykowi skrajnie lewicowej partii Francja Nieugięta (LFI). W związku ze sprawą dwóm osobom postawiono zarzuty zabójstwa, a łącznie zatrzymano jedenaście osób.

Śmierć aktywisty zaostrzyła napięcia przed marcowymi wyborami samorządowymi i wyborami prezydenckimi w przyszłym roku.

Spięcia na linii Macron–Meloni

Incydent doprowadził do napięć dyplomatycznych między Francją a Włochami. Premier Giorgia Meloni napisała w mediach społecznościowych, że „śmierć młodego mężczyzny w wieku nieco ponad dwudziestu lat, zaatakowanego przez grupy związane z lewicowym ekstremizmem i uwikłanego w klimat ideologicznej nienawiści obejmujący kilka narodów, jest raną dla całej Europy".

„Żadna idea polityczna, żadna opozycja ideologiczna nie może usprawiedliwić przemocy ani przekształcić konfrontacji w fizyczną agresję. Kiedy nienawiść i przemoc zastępują dialog, demokracja zawsze przegrywa” – dodała Meloni.