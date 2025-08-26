Rzeczpospolita
Wydarzenia
Spór o antysemityzm między USA i Francją. Teść córki Donalda Trumpa pisze do Emmanuela Macrona

W otwartym liście do Emmanuela Macrona amerykański ambasador radzi, co trzeba zrobić, aby powstrzymać nienawiść do Żydów nad Sekwaną.

Publikacja: 26.08.2025 05:00

Propalestyńska i antyizraelska demonstracja w Paryżu, 13 sierpnia

Propalestyńska i antyizraelska demonstracja w Paryżu, 13 sierpnia

Foto: AFP

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne powody sporu o antysemityzm między USA a Francją?
  • Dlaczego reakcja Francji na list amerykańskiego ambasadora była tak zdecydowana?
  • Jakie działania zamierza podjąć Francja w odpowiedzi na stanowisko Charlesa Kushnera?
  • Jaki wpływ mają wzrastające akty antysemityzmu na francuską społeczność żydowską?
  • Jakie są lokalne i międzynarodowe reakcje na antysemityzm we Francji?

Reakcja Paryża była natychmiastowa. I twarda. W poniedziałek Charles Kushner został wezwany do Quai d’Orsay, francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

– Deklaracje ambasadora są niedopuszczalne. Stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego, w szczególności obowiązku powstrzymywania się od ingerencji w sprawy wewnętrzne państwa goszczącego, jak to zostało zapisane w Konwencji Wiedeńskiej z 1961 roku określającej stosunki dyplomatyczne – uznało ministerstwo. 

Ambasador Kushner to teść Ivanki Trump, najstarszej córki prezydenta USA

Ochłodzenie w relacjach między Paryżem i Waszyngtonem następuje w szczególnym momencie. Kilka dni temu dzięki zjednoczonej postawie europejskich przywódców, wśród których jednak  zabrakło Polski, udało się odwieść Donalda Trumpa od pójścia na warunki pokoju w Ukrainie stawiane przez Władimira Putina. Reakcja Francuzów jest tym bardziej znacząca, że Charles Kushner, który objął placówkę nad Sekwaną w lipcu i do tej pory wstrzymywał się od istotnych deklaracji, jest ambasadorem szczególnym. To teść najstarszej córki Trumpa, Ivanki. I to taki, który chętnie powołuje się na swoje wpływy u amerykańskiego przywódcy.

– Prezydent Trump i ja mamy żydowskie dzieci i wspólne żydowskie wnuki – pisze do Macrona dyplomata, którego rodzice wywodzili się ze wschodniej Polski, ale zdołali schronić się przed Holokaustem w ZSRR, zanim wyjechali do Nowego Jorku. Ivanka Trump przed ślubem w 2009 roku przeszła na judaizm. – Wiem, co myśli o antysemityzmie, podobnie jak wszyscy Amerykanie – dodaje Kushner. 

Czytaj więcej

Publiczna modlitwa przed ratuszem w Clichy pod Paryżem
Społeczeństwo
Francja: Półtora miliona islamistów

Tyle że pismo jest bardzo konfrontacyjne. Wskazuje, że „inicjatywy idące w kierunku uznania państwa palestyńskiego stanowią zachętę dla ekstremistów, podsycają przemoc i są zagrożeniem dla żydowskiego życia we Francji”. W maju francuski prezydent jako pierwszy przywódca kraju należącego do G7 zapowiedział, że uzna w trakcie wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ państwo palestyńskie. Zdołał też do tego przekonać dwóch innych członków klubu najbogatszych: Wielką Brytanię i Kanadę. Kilka dni temu również w liście do francuskiego prezydenta premier Benjamin Netanjahu w bardzo podobnych słowach potępił stanowisko Pałacu Elizejskiego. 

Ale Kushner nie poprzestał na tym. Uznał, że prezydent Macron nie robi wystarczająco dużo, aby powstrzymać wzrost antysemityzmu nad Sekwaną. I wezwał go, aby wprowadził w życie przepisy o zwalczaniu mowy nienawiści, zapewnił bezpieczeństwo żydowskim szkołom, synagogom i przedsiębiorstwom, a także z całą mocą prawa karał tych, którzy dopuścili się ataku na nie oraz „porzucił kroki, które legitymizują Hamas i jego sojuszników”. Za przykład podał działania, które w tym względzie miałaby podejmować amerykańska administracja. 

Od 7 października 2023 roku około dwa tysiące francuskich Żydów wyjechało do Izraela

Delphine Horvilleur, jedna z trzech rabinek konsekrowanych do tej pory we Francji, na antenie sieci BFM TV nie zaprzecza, że antysemityzm jest coraz większym problemem w jej kraju. Ale wskazuje, że nie jest on wcale mniejszy w USA. Jeśli już, oba kraje powinny więc wzajemnie się wspierać w jego zwalczaniu, a nie dopuszczać się pouczania jednego przez drugi – podkreśla.

Francja jest świadkiem prawdziwej eksplozji aktów agresji wobec około półmilionowej mniejszości żydowskiej, największej w Europie. Nastąpiła ona po zamachu Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku i działań podjętych w związku z tym przez rząd Netanjahu, w szczególności brutalnej pacyfikacji Gazy.

O ile zrzeszająca organizacje żydowskie federacja Crif zanotowała w 2022 roku 436 ataków słownych czy fizycznych wymierzonych we francuskich Żydów, to rok później było ich już 1676, a w 2024 – 1570. Stanowią one zdecydowanie ponad połowę ogółu aktów rasistowskich popełnionych we Francji, choć mniejszość żydowska to mniej niż 1 proc. ludności Francji. Z tego powodu od 7 października 2023 r. około 2 tysięcy francuskich Żydów zdecydowało się na wyjazd do Izraela.  

Czytaj więcej

W czasie wizyty w Paryżu premier Beniamin Netanjahu wezwał francuskich Żydów do wyjazdu do Izraela
Świat
Żydzi uciekają z Francji

Francuski antysemityzm rozwija się przede wszystkim wśród młodych. O ile 6 proc. ogółu mieszkańców kraju ma „złe skojarzenia z Żydami”, to wskaźnik ten rośnie do 11 proc. wśród osób poniżej 35. roku życia. 59 proc. gimnazjalistów i 54 proc. licealistów uważa, że mniejszość żydowska jest współodpowiedzialna za działania Izraela w Strefie Gazy. 

Ale ten niepokojący trend jest też związany z liczącą przynajmniej osiem milionów osób wspólnotą muzułmańską: tu 19 proc. osób kojarzy Żydów „źle”, jednak wskaźnik ten rośnie do 46 proc. wśród praktykujących muzułmanów, a nawet do 57 proc. wśród tych, którzy kilka razy w tygodniu pojawiają się w meczecie. 

Ale na fali antysemityzmu swoją karierę buduje także lider radykalnie lewicowego ugrupowania Francja Niepokorna (FI) Jean-Luc Mélenchon. Kalkuluje on, że atakując Izrael zdoła pozyskać sympatię muzułmanów mających francuskie obywatelstwo. Od takiej polityki odcięła się natomiast liderka skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, która wzięła udział w manifestacjach w obronie Izraela. Formalny przywódca partii Jordan Bardella odwiedził zaś niedawno Jerozolimę. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie