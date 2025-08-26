– Prezydent Trump i ja mamy żydowskie dzieci i wspólne żydowskie wnuki – pisze do Macrona dyplomata, którego rodzice wywodzili się ze wschodniej Polski, ale zdołali schronić się przed Holokaustem w ZSRR, zanim wyjechali do Nowego Jorku. Ivanka Trump przed ślubem w 2009 roku przeszła na judaizm. – Wiem, co myśli o antysemityzmie, podobnie jak wszyscy Amerykanie – dodaje Kushner.

Tyle że pismo jest bardzo konfrontacyjne. Wskazuje, że „inicjatywy idące w kierunku uznania państwa palestyńskiego stanowią zachętę dla ekstremistów, podsycają przemoc i są zagrożeniem dla żydowskiego życia we Francji”. W maju francuski prezydent jako pierwszy przywódca kraju należącego do G7 zapowiedział, że uzna w trakcie wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ państwo palestyńskie. Zdołał też do tego przekonać dwóch innych członków klubu najbogatszych: Wielką Brytanię i Kanadę. Kilka dni temu również w liście do francuskiego prezydenta premier Benjamin Netanjahu w bardzo podobnych słowach potępił stanowisko Pałacu Elizejskiego.

Ale Kushner nie poprzestał na tym. Uznał, że prezydent Macron nie robi wystarczająco dużo, aby powstrzymać wzrost antysemityzmu nad Sekwaną. I wezwał go, aby wprowadził w życie przepisy o zwalczaniu mowy nienawiści, zapewnił bezpieczeństwo żydowskim szkołom, synagogom i przedsiębiorstwom, a także z całą mocą prawa karał tych, którzy dopuścili się ataku na nie oraz „porzucił kroki, które legitymizują Hamas i jego sojuszników”. Za przykład podał działania, które w tym względzie miałaby podejmować amerykańska administracja.

Od 7 października 2023 roku około dwa tysiące francuskich Żydów wyjechało do Izraela

Delphine Horvilleur, jedna z trzech rabinek konsekrowanych do tej pory we Francji, na antenie sieci BFM TV nie zaprzecza, że antysemityzm jest coraz większym problemem w jej kraju. Ale wskazuje, że nie jest on wcale mniejszy w USA. Jeśli już, oba kraje powinny więc wzajemnie się wspierać w jego zwalczaniu, a nie dopuszczać się pouczania jednego przez drugi – podkreśla.

Francja jest świadkiem prawdziwej eksplozji aktów agresji wobec około półmilionowej mniejszości żydowskiej, największej w Europie. Nastąpiła ona po zamachu Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku i działań podjętych w związku z tym przez rząd Netanjahu, w szczególności brutalnej pacyfikacji Gazy.