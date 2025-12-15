Rzeczpospolita
Ostrzeżenia przed Rosją z Wielkiej Brytanii. „Ostatecznie chcą zniszczyć NATO”

Nowa szefowa brytyjskiego wywiadu zagranicznego (Mi6) Blaise Metreweli oraz brytyjski szef Sztabu Generalnego marszałek Richard Knighton w poniedziałek ostrzegają Brytyjczyków przed zagrożeniem, jakie stanowi Rosja.

Publikacja: 15.12.2025 11:32

Artur Bartkiewicz

Metreweli wygłosi w poniedziałek pierwsze publiczne wystąpienie po tym, jak w październiku została pierwszą w 116-letniej historii Mi6 kobietą, która pokieruje tą służbą (zastąpiła Richarda Moore'a). W poniedziałek, na forum Royal United Services Institute w Londynie wystąpić ma też marszałek Knighton. Treść ich przemówień została już ujawniona. 

Szefowa Mi6: Agenci muszą sobie radzić z liniami kodu komputerowego tak, jak ze źródłami osobowymi

Metreweli będzie zwracać uwagę na wojnę hybrydową, którą Rosja prowadzi z Zachodem. Jej przykładami są cyberataki, a także np. pojawianie się dronów w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej. W jej ocenie jest to „poważne zagrożenie stwarzane przez agresywną, ekspansjonistyczną i rewizjonistyczną Rosję”. 

W kontekście wojny na Ukrainie Metreweli ma podkreślać, że Wielka Brytania będzie utrzymywać presję na Władimirze Putinie działając w interesie Ukrainy. Zwróci przy tym uwagę na ostatnie sankcje nałożone na rosyjskie podmioty oskarżone o prowadzenie wojny informacyjnej, a także sankcje na dwie chińskie firmy oskarżone o podejmowanie działań w cyberprzestrzeni, które są wymierzone w Wielką Brytanię i jej sojuszników. 

Metreweli w swoim przemówieniu wskaże też, że jej szczególnym polem zainteresowania są nowe technologie. Jej zdaniem oficerowie brytyjskiego wywiadu muszą doskonalić się w korzystaniu z nich „nie tylko w laboratoriach, ale też w terenie, w praktyce operacyjnej”. – Musimy radzić sobie z liniami kodu (komputerowego) tak dobrze, jak ze źródłami osobowymi i być biegli w Pythonie tak, jak jesteśmy biegli w licznych językach (Python to język programowania – red.) – podkreśli. 

Rosja pokazuje jasno, że chce rzucić wyzwanie, ograniczyć, podzielić, a ostatecznie zniszczyć NATO

Marszałek Richard Knighton, szef Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii

Szef Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii: Całe społeczeństwo musi budować odporność kraju

Tymczasem marszałek Knighton ma wezwać do tego, by całe społeczeństwo zaangażowało się w budowę odporności kraju w obliczu pojawiających się zagrożeń i w rzeczywistości, w której rośnie niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń. 

Zdaniem sir Knightona kwestie związane z obronnością i odpornością muszą mieć priorytet dla każdego, nie tylko dla armii. 

Marszałek Knighton ma powiedzieć, że sytuacja jest obecnie groźniejsza, niż była kiedykolwiek w czasie jego dotychczasowej służby (pełni służbę od 1988 roku). – Rosja pokazuje jasno, że chce rzucić wyzwanie, ograniczyć, podzielić, a ostatecznie zniszczyć NATO – podkreśli przemawiając na forum RUSI. 

Zdaniem brytyjskiego szefa Sztabu Generalnego odpowiedzią na to zagrożenie nie może być wyłącznie wzmocnienie sił zbrojnych. Odstraszanie – według niego – powinno polegać na wykorzystaniu całego potencjału państwa. Odstraszanie – jak powie – polega na wykorzystaniu całego potencjału państwa: od uniwersytetów, przez przemysł i sieć kolejową, po system ochrony zdrowia. – Nowa era dla obrony nie oznacza wyłącznie, że nasza armia czy rząd zintensyfikują działania – co robimy – ale też, że nasz cały naród musi je zintensyfikować – będzie przekonywać marszałek Knighton. 

Szef Sztabu Generalnego powie też o konieczności współpracy z przemysłem i młodymi ludźmi w celu uporania się z luką kompetencyjną, o której mowa była w ostatnim raporcie Królewskiej Akademii Inżynierii. 

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Wielka Brytania Osoby Władimir Putin
