Metreweli wygłosi w poniedziałek pierwsze publiczne wystąpienie po tym, jak w październiku została pierwszą w 116-letniej historii Mi6 kobietą, która pokieruje tą służbą (zastąpiła Richarda Moore'a). W poniedziałek, na forum Royal United Services Institute w Londynie wystąpić ma też marszałek Knighton. Treść ich przemówień została już ujawniona.

Szefowa Mi6: Agenci muszą sobie radzić z liniami kodu komputerowego tak, jak ze źródłami osobowymi

Metreweli będzie zwracać uwagę na wojnę hybrydową, którą Rosja prowadzi z Zachodem. Jej przykładami są cyberataki, a także np. pojawianie się dronów w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej. W jej ocenie jest to „poważne zagrożenie stwarzane przez agresywną, ekspansjonistyczną i rewizjonistyczną Rosję”.

W kontekście wojny na Ukrainie Metreweli ma podkreślać, że Wielka Brytania będzie utrzymywać presję na Władimirze Putinie działając w interesie Ukrainy. Zwróci przy tym uwagę na ostatnie sankcje nałożone na rosyjskie podmioty oskarżone o prowadzenie wojny informacyjnej, a także sankcje na dwie chińskie firmy oskarżone o podejmowanie działań w cyberprzestrzeni, które są wymierzone w Wielką Brytanię i jej sojuszników.

Metreweli w swoim przemówieniu wskaże też, że jej szczególnym polem zainteresowania są nowe technologie. Jej zdaniem oficerowie brytyjskiego wywiadu muszą doskonalić się w korzystaniu z nich „nie tylko w laboratoriach, ale też w terenie, w praktyce operacyjnej”. – Musimy radzić sobie z liniami kodu (komputerowego) tak dobrze, jak ze źródłami osobowymi i być biegli w Pythonie tak, jak jesteśmy biegli w licznych językach (Python to język programowania – red.) – podkreśli.