Administracja Trumpa poinformowała w środę o zajęciu tankowca u wybrzeży Wenezueli, nie podała nazwy zajętej jednostki ani miejsca, w którym doszło do jej przejęcia. Z informacji przekazywanych przez Vanguard Risk Group, firmę zajmującą się zarządzaniem ryzykiem w transporcie morskim, zajęty tankowiec to „Skipper”, jednostka objęta sankcjami USA za udział w transporcie irańskiej ropy. W momencie nałożenia na nią amerykańskich sankcji jednostka nosiła nazwę „Adisa”. Był to pierwszy tankowiec z ropą z Wenezueli zajęty przez USA od momentu nałożenia sankcji na Wenezuelę w 2019 roku.
Władze Wenezueli oskarżyły USA o „jawną kradzież” i akt piractwa. Zapowiedziały też, że poruszą sprawę na forum organizacji międzynarodowych. „Przez wiele lat tankowiec (zajęty przez USA – red.) był objęty sankcjami w związku z funkcjonowaniem w ramach nielegalnej siatki transportującej ropę w celu wsparcia zagranicznych organizacji terrorystycznych” – napisała w serwisie X prokurator generalna Pam Bondi. Wpisowi towarzyszyło nagranie z zajęcia tankowca.
Z informacji uzyskanych przez agencję Reutera wynika, że USA zamierzają w najbliższych tygodniach wziąć na cel również inne tankowce przewożące wenezuelską ropę. Stany Zjednoczone mogą również podjąć działania przeciwko tankowcom transportującym ropę z innych krajów objętych sankcjami USA, takich jak Iran.
Rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt pytana na konferencji prasowej, czy administracja Donalda Trumpa planuje zajmowanie kolejnych statków odparła, że nie chce rozmawiać o przyszłych działaniach USA. Dodała jednak, że Stany Zjednoczone będą nadal realizować politykę sankcji.
- Nie będziemy stać z boku i przyglądać się, jak objęte sankcjami jednostki żeglują po morzach z ropą z czarnego rynku, zyski z której będą zasilać narkoterroryzm, a także nielegalne reżimy na całym świecie - powiedziała Leavitt. W kontekście ropy znajdującej się na zajętym tankowcu Leavitt mówiła, że zostanie ona przejęta przez USA.
Źródła agencji Reutera podają, że USA przygotowały listę kolejnych objętych sankcjami tankowców, które mogą zostać zajęte. Dwa źródła wskazują, że Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA planował zajęcia tankowców od miesięcy.
Zmniejszenie lub wstrzymanie eksportu ropy z Wenezueli – głównego źródła przychodu dla wenezuelskiego reżimu – ograniczy źródła finansowania administracji Maduro.
Departament Skarbu USA poinformował w czwartek o nałożeniu sankcji na sześć supertankowców, które – według danych wenezuelskiego koncernu naftowego PDVSA – zostały ostatnio załadowane ropą z Wenezueli, a także na czterech obywateli Wenezueli, w tym na troje krewnych pierwszej damy, Cilii Flores. Nie jest jasne, czy objęte właśnie sankcjami tankowce mają zostać zajęte.
Zajęcie tankowca otwiera nowy etap w wywieraniu przez USA presji na reżim w Caracas. Od 2 września Amerykanie, którzy skierowali w rejon Morza Karaibskiego najpierw osiem okrętów (w tym okręty desantowe), a potem również grupę uderzeniową lotniskowca USS Gerald Ford (obecnie na pokładach okrętów znajdujących się w tym rejonie znajduje się łącznie 15 tys. żołnierzy USA), przeprowadzają regularne ataki na łodzie, które mają należeć do przemytników narkotyków. W co najmniej 20 takich atakach zginęło co najmniej 87 osób. USA przebazowały również 10 myśliwców F-35 na Portoryko, by wsparły one działania podejmowane przeciwko kartelom.
Siły USA na Morzu Karaibskim
Foto: Infografika PAP
USA oskarżają Maduro o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych (czemu władze w Caracas zaprzeczają). Według administracji Trumpa przywódca Wenezueli i jego administracja faktycznie kontrolują tzw. Kartel Słońc (Cartel de los Soles). USA nie wykluczają rozpoczęcia ataków na cele naziemne w Wenezueli – Trump sugerował to ostatnio we wtorek, w czasie przemówienia w Pensylwanii.
Zajęcia kolejnych tankowców mogą być formą zwiększenia presji ekonomicznej na Maduro. Tankowce wzięte na cel przez USA transportują objętą sankcjami ropę głównie do Chin, największego odbiorcę ropy z Wenezueli i Iranu.
Zajęcie tankowca „Skipper” sprawiło, że przynajmniej jeden armator tymczasowo wstrzymał transport ropy z Wenezueli (chodzi o niemal 6 mln baryłek ropy, które miały wkrótce wyruszyć do Azji).
Siły USA monitorują obecnie tankowce i inne jednostki, które znajdują się w wenezuelskich portach i czekają, na ich wypłynięcie na wody międzynarodowe – podaje jedno ze źródeł agencji Reutera. Inne źródło wskazuje, że przed zajęciem tankowca „Skipper” armia USA zintensyfikowała rozpoznanie prowadzone na wodach u wybrzeży Wenezueli i sąsiedniej Gujany.
Chociaż Wenezuela określa zajęcie tankowca „Skipper” mianem piractwa, prawnicy twierdzą, że skoro zajęcie dotyczyło jednostki objętej sankcjami, nie jest to akt piractwa.
