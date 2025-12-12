11 min. 34 sek.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem podkreślił realne zagrożenie ze strony Rosji. Wskazał, że część państw sojuszu bagatelizuje ryzyko i opieszale realizuje zobowiązania obronne. Rutte zaapelował o zwiększenie inwestycji w bezpieczeństwo, zwłaszcza że USA oczekują większej odpowiedzialności Europy za własną obronę.
Jak opisuje Anna Błaszczak w „Rzeczpospolitej”, w 2024 r. wartość polskiego eksportu kosmetyków sięgnęła 6 mld zł, rosnąc o 5,5 proc. rok do roku. Coraz większy udział mają w nim krajowe firmy, choć mniejsze przedsiębiorstwa wskazują na bariery w promocji zagranicznej. Eksperci podkreślają, że wsparcie państwowe – wzorem Francji czy Niemiec – mogłoby przyspieszyć rozwój branży.
Meksykański senat przegłosował wprowadzenie nowych ceł na towary z Azji od 2026 r. Auta, części samochodowe i stal zostaną objęte stawką 50 proc., a pozostałe towary – 35 proc. Regulacje mają wzmocnić pozycję Meksyku w handlu z USA, a jednocześnie uderzą w Chiny, Koreę i Indie. Japonia jako strona umowy handlowej uniknie ceł.
Dane firmy Kpler pokazują, że w grudniu import rosyjskiej ropy do Indii wzrośnie do ponad 2,1 mln baryłek dziennie – najwięcej od marca. Więcej surowca trafi też do Chin. Zarówno Delhi, jak i Pekin ignorują presję USA dotyczącą ograniczenia współpracy energetycznej z Rosją.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
