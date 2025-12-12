Meksyk ogranicza import z Azji

Meksykański senat przegłosował wprowadzenie nowych ceł na towary z Azji od 2026 r. Auta, części samochodowe i stal zostaną objęte stawką 50 proc., a pozostałe towary – 35 proc. Regulacje mają wzmocnić pozycję Meksyku w handlu z USA, a jednocześnie uderzą w Chiny, Koreę i Indie. Japonia jako strona umowy handlowej uniknie ceł.

Indie zwiększają zakupy rosyjskiej ropy

Dane firmy Kpler pokazują, że w grudniu import rosyjskiej ropy do Indii wzrośnie do ponad 2,1 mln baryłek dziennie – najwięcej od marca. Więcej surowca trafi też do Chin. Zarówno Delhi, jak i Pekin ignorują presję USA dotyczącą ograniczenia współpracy energetycznej z Rosją.

Czytaj więcej Ropa Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny Ceny rosyjskiej ropy z dostawą z portów Morza Czarnego i Pacyfiku upadły do ​​najniższego poziomu...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.