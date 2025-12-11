MacKenzie Scott rozdaje majątek

MacKenzie Scott zobowiązała się do oddania większości swojego majątku w 2019 r., po rozwodzie z założycielem Amazona, Jeffem Bezosem. Od tamtej pory przekazuje duże, nieskrępowane żadnymi warunkami dotacje organizacjom non profit — bez proszenia ich o wnioski, raporty czy sprawozdania. Jej darowizny koncentrują się głównie na organizacjach z USA, choć nie tylko.

Reklama Reklama

Scott nie prowadzi publicznej fundacji, dlatego trudno jest niezależnie śledzić pełną listę jej darowizn. Ujawnia jednak część z nich na bieżąco — informuje agencja AFP. Wysokość jej rocznych darowizn zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat: od 2,1 mld dolarów w 2023 r. do 7,1 mld w 2025 r. W tym roku Scott szczególnie wspiera edukację wyższą oraz klimat.

Kogo wspiera miliardami MacKenzie Scott

Na liście beneficjentów za 2025 r. znalazło się wiele znaczących darowizn dla organizacji klimatycznych, z których największa — 90 mln dolarów — trafiła do inicjatywy Forests, People, Climate, pracującej nad zatrzymaniem wylesiania tropikalnego. Organizacja Panorama Global, analizująca darowizny Scott, ustaliła, że historycznie finansowanie ochrony środowiska stanowiło niewielką część jej donacji.