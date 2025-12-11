Aktualizacja: 11.12.2025 10:29 Publikacja: 11.12.2025 09:23
MacKenzie Scott rozdaje majątek
MacKenzie Scott zobowiązała się do oddania większości swojego majątku w 2019 r., po rozwodzie z założycielem Amazona, Jeffem Bezosem. Od tamtej pory przekazuje duże, nieskrępowane żadnymi warunkami dotacje organizacjom non profit — bez proszenia ich o wnioski, raporty czy sprawozdania. Jej darowizny koncentrują się głównie na organizacjach z USA, choć nie tylko.
Scott nie prowadzi publicznej fundacji, dlatego trudno jest niezależnie śledzić pełną listę jej darowizn. Ujawnia jednak część z nich na bieżąco — informuje agencja AFP. Wysokość jej rocznych darowizn zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat: od 2,1 mld dolarów w 2023 r. do 7,1 mld w 2025 r. W tym roku Scott szczególnie wspiera edukację wyższą oraz klimat.
Na liście beneficjentów za 2025 r. znalazło się wiele znaczących darowizn dla organizacji klimatycznych, z których największa — 90 mln dolarów — trafiła do inicjatywy Forests, People, Climate, pracującej nad zatrzymaniem wylesiania tropikalnego. Organizacja Panorama Global, analizująca darowizny Scott, ustaliła, że historycznie finansowanie ochrony środowiska stanowiło niewielką część jej donacji.
W 2024 r. tylko 9,4 proc. jej darowizn trafiło do organizacji ekologicznych, choć średnia wartość tych grantów była wyższa niż w innych obszarach. Global Methane Hub — organizacja rozdysponowująca ok. 100 mln dolarów rocznie na projekty ograniczające emisje metanu — otrzymała od Scott drugą darowiznę, tym razem 60 mln dolarów.. Jej prezes, Marcelo Mena, nazwał elastyczne, hojne wsparcie „magicznie pomocnym” i dodał, że jest ono kluczowe w okresie, gdy administracja Trumpa podważa wspólne działania rządów w zakresie ochrony klimatu.
Oprócz co najmniej 783 mln dolarów, które Scott przekazała w 2025 r. historycznym uczelniom czarnoskórym (HBCUs), na jej stronie widnieją inne granty dla college’ów plemiennych, uczelni społecznych oraz funduszy stypendialnych.
Choć Scott wspiera szkolnictwo wyższe od 2020 r., dotacje dla uniwersytetów stanowiły dotąd mniejszą część jej funduszy edukacyjnych. Analiza Panorama Global z 2024 r. wykazała, że blisko 30 proc. beneficjentów edukacyjnych koncentrowało się na rozwoju młodzieży.
Scott nie nakłada na swoje darowizny żadnych warunków — organizacje same decydują, jak i kiedy wykorzystać środki. To rzadkość w świecie dużej filantropii, gdzie beneficjenci zwykle finansują ściśle określone projekty na określony czas. Jednak badanie Center for Effective Philanthropy z 2023 r. wskazuje, że obawy dotyczące niewłaściwego wydawania środków lub nadmiernej rozbudowy organizacji nie potwierdziły się.
Częściowo wynika to z faktu, że zespół Scott bardzo dokładnie analizuje organizacje przed przekazaniem darowizny. Scott pozwala organizacjom decydować, czy chcą publicznie ujawnić wysokość otrzymanej darowizny — ponad jedna trzecia beneficjentów w 2025 r. nie podała kwot w jej bazie danych.
