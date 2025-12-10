11 min. 6 sek.

Polski atom zatwierdzony, finanse pod presją i chipy Nvidii dla Chin

Bruksela zgadza się na finansowanie polskiego atomu w Choczewie, ekonomiści alarmują o ryzykach dla finansów publicznych, a USA pozwalają Nvidii sprzedawać chipy AI do Chin. W tle współpraca Renault i Forda oraz napięcia na globalnych rynkach.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Bruksela daje zielone światło dla polskiego atomu

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie. Inwestycja ma kosztować 192 mld zł, z czego 60 mld zł rząd już zabezpieczył. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że elektrownia stanie się fundamentem bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszy koszty energii w długim terminie. Cena energii przewidywana w modelu finansowym wynosi mniej niż 500 zł za MWh, mieszcząc się w rządowych widełkach. Zgoda KE umożliwia zawarcie umowy wykonawczej do połowy 2026 r..

Ekonomiści ostrzegają: finanse publiczne coraz bardziej ryzykowne

Choć gospodarka rośnie, a inflacja spada, eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego ostrzegają przed narastającymi problemami finansów publicznych. Dr Marcin Mrowiec wskazuje na ryzyko jednoczesnego spowolnienia i wzrostu długu, który wymagałby zdecydowanej reakcji. Wśród rekomendacji znalazły się uszczelnienie systemu podatkowego, wyższe podatki od nieruchomości i wybrane daniny sektorowe, a także silniejsze wsparcie innowacji i oszczędności krajowych.