Aktualizacja: 10.12.2025 07:45 Publikacja: 10.12.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie. Inwestycja ma kosztować 192 mld zł, z czego 60 mld zł rząd już zabezpieczył. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że elektrownia stanie się fundamentem bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszy koszty energii w długim terminie. Cena energii przewidywana w modelu finansowym wynosi mniej niż 500 zł za MWh, mieszcząc się w rządowych widełkach. Zgoda KE umożliwia zawarcie umowy wykonawczej do połowy 2026 r..
Choć gospodarka rośnie, a inflacja spada, eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego ostrzegają przed narastającymi problemami finansów publicznych. Dr Marcin Mrowiec wskazuje na ryzyko jednoczesnego spowolnienia i wzrostu długu, który wymagałby zdecydowanej reakcji. Wśród rekomendacji znalazły się uszczelnienie systemu podatkowego, wyższe podatki od nieruchomości i wybrane daniny sektorowe, a także silniejsze wsparcie innowacji i oszczędności krajowych.
Renault pomoże Fordowi w projektowaniu i produkcji małych aut elektrycznych na rynek europejski. Współpraca obejmie również pojazdy dostawcze i ma pomóc koncernowi z USA rywalizować z dynamicznie rosnącą ofertą chińskich producentów. Partnerstwo ma zwiększyć konkurencyjność Forda w kluczowym segmencie aut miejskich.
Donald Trump zapowiedział, że Nvidia otrzyma zgodę na sprzedaż chipów H200 do Chin. Każda transakcja zasili amerykański budżet podatkiem w wysokości 25 proc.. Nie wiadomo jeszcze, ile chipów trafi na chiński rynek, ani jak odpowie Pekin, który naciska rodzimych producentów na korzystanie z krajowych technologii. Decyzja wywołuje napięcia na linii USA–Chiny i w sektorze AI.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
