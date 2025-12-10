Rzeczpospolita
Ekonomia
Polski atom zatwierdzony, finanse pod presją i chipy Nvidii dla Chin

Bruksela zgadza się na finansowanie polskiego atomu w Choczewie, ekonomiści alarmują o ryzykach dla finansów publicznych, a USA pozwalają Nvidii sprzedawać chipy AI do Chin. W tle współpraca Renault i Forda oraz napięcia na globalnych rynkach.

Publikacja: 10.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Bruksela daje zielone światło dla polskiego atomu

Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie. Inwestycja ma kosztować 192 mld zł, z czego 60 mld zł rząd już zabezpieczył. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że elektrownia stanie się fundamentem bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszy koszty energii w długim terminie. Cena energii przewidywana w modelu finansowym wynosi mniej niż 500 zł za MWh, mieszcząc się w rządowych widełkach. Zgoda KE umożliwia zawarcie umowy wykonawczej do połowy 2026 r..

Ekonomiści ostrzegają: finanse publiczne coraz bardziej ryzykowne

Choć gospodarka rośnie, a inflacja spada, eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego ostrzegają przed narastającymi problemami finansów publicznych. Dr Marcin Mrowiec wskazuje na ryzyko jednoczesnego spowolnienia i wzrostu długu, który wymagałby zdecydowanej reakcji. Wśród rekomendacji znalazły się uszczelnienie systemu podatkowego, wyższe podatki od nieruchomości i wybrane daniny sektorowe, a także silniejsze wsparcie innowacji i oszczędności krajowych.

Renault i Ford łączą siły w walce o elektromobilność

Renault pomoże Fordowi w projektowaniu i produkcji małych aut elektrycznych na rynek europejski. Współpraca obejmie również pojazdy dostawcze i ma pomóc koncernowi z USA rywalizować z dynamicznie rosnącą ofertą chińskich producentów. Partnerstwo ma zwiększyć konkurencyjność Forda w kluczowym segmencie aut miejskich.

Chipy Nvidii wrócą do Chin za zgodą administracji USA

Donald Trump zapowiedział, że Nvidia otrzyma zgodę na sprzedaż chipów H200 do Chin. Każda transakcja zasili amerykański budżet podatkiem w wysokości 25 proc.. Nie wiadomo jeszcze, ile chipów trafi na chiński rynek, ani jak odpowie Pekin, który naciska rodzimych producentów na korzystanie z krajowych technologii. Decyzja wywołuje napięcia na linii USA–Chiny i w sektorze AI.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

