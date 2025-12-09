Chiński eksport rośnie powyżej oczekiwań

Chiński eksport w listopadzie wzrósł o 5,9 proc. rok do roku, przebijając prognozy analityków. Największy wkład miały dostawy do Unii Europejskiej, Australii i Azji Południowo-Wschodniej. Dynamiczny wzrost sprzedaży do Europy zrównoważył niemal 30 proc. spadek eksportu do Stanów Zjednoczonych.

Wysokie podatki dławią polskie spółki giełdowe

Według raportu Grant Thornton efektywna stawka podatkowa największych grup kapitałowych z GPW wyniosła w 2024 r. aż 33 proc., czyli o 14 punktów procentowych więcej niż nominalny CIT. Branżą o najniższym opodatkowaniu pozostają gry (ok. 10 proc.), podczas gdy energetyka, banki, paliwa i chemia muszą mierzyć się ze stawkami przekraczającymi nawet 50 proc. To jeden z powodów słabej pozycji Polski w rankingu konkurencyjności systemów podatkowych OECD.

