11 min. 10 sek.

Ożywienie zatrudnienia w 2026, LOT traci szansę na rozwój, podatki duszą spółki

Polskie firmy planują zwiększać zatrudnienie w 2026 roku, LOT traci szansę na przejęcie Smartwings, chiński eksport rośnie ponad prognozy, a wysokie podatki coraz mocniej obciążają spółki z GPW.

Publikacja: 09.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Firmy planują wzrost zatrudnienia w 2026 r.

Jak podaje wynika z badania ManpowerGroup, aż 35 proc. pracodawców zamierza zwiększyć liczbę pracowników na początku 2026 r., a jedynie 13 proc. planuje redukcje. Najwięcej rekrutacji pojawi się w usługach i motoryzacji. Eksperci, w tym Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, przewidują solidny wzrost aktywności gospodarczej w przyszłym roku. Rynek pracy nie szuka jednak masowych kadr – największe zapotrzebowanie dotyczy analityków i specjalistów technologicznych.

LOT traci szansę na przejęcie Smartwings

LOT był bliski ogłoszenia finalizacji przejęcia czeskiego przewoźnika Smartwings. Ostatecznie jednak turecki Pegasus przebił ofertę i kupił linię za 154 mln euro. Jak podaje Danuta Walewska, LOT miał szansę nabyć spółkę taniej jeszcze latem, lecz brak zgody udziałowca wstrzymał transakcję – co z perspektywy czasu okazało się błędem.

Chiński eksport rośnie powyżej oczekiwań

Chiński eksport w listopadzie wzrósł o 5,9 proc. rok do roku, przebijając prognozy analityków. Największy wkład miały dostawy do Unii Europejskiej, Australii i Azji Południowo-Wschodniej. Dynamiczny wzrost sprzedaży do Europy zrównoważył niemal 30 proc. spadek eksportu do Stanów Zjednoczonych.

Wysokie podatki dławią polskie spółki giełdowe

Według raportu Grant Thornton efektywna stawka podatkowa największych grup kapitałowych z GPW wyniosła w 2024 r. aż 33 proc., czyli o 14 punktów procentowych więcej niż nominalny CIT. Branżą o najniższym opodatkowaniu pozostają gry (ok. 10 proc.), podczas gdy energetyka, banki, paliwa i chemia muszą mierzyć się ze stawkami przekraczającymi nawet 50 proc. To jeden z powodów słabej pozycji Polski w rankingu konkurencyjności systemów podatkowych OECD.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

