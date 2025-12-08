Fiasko zakupu Smartwings. Co dalej z ekspansją LOT-u?

Teraz wiadomo jedynie, że Pegasus, największa prywatna linia turecka, jako inwestor spoza Unii Europejskiej nie będzie mógł przejąć więcej niż 49 proc. udziałów w Smartwingsie. Może jednak uciec się do wybiegu, zakładając spółkę w Unii Europejskiej. Ale i tak ostateczna decyzja będzie należała do Komisji Europejskiej.

LOT traci Smartwings na rzecz Pegasus Airlines. Co dalej?

Dla LOT-u to już trzecie podejście do konsolidacji i trzecie nieudane po próbach wykupienia niemieckiego Condora, w czym przeszkodziła pandemia, przejęcia estońskiej Nordiki i przeszacowania tego rynku.

Pojawia się więc pytanie: co dalej? Powrót do koncepcji rozwoju na północy jest nierealny, bo Nordica zbankrutowała rok temu, Condor postawił na partnerstwo z innymi przewoźnikami, ostatnio podpisał umowę z Etihadem, a do łotewskiego AirBalticu weszła z 10 proc. udziałem niemiecka Lufthansa. Zresztą prezes LOT-u Michał Fijoł kilka razy podkreślał, że nie jest zainteresowany tym kierunkiem inwestowania, bo AirBaltic wprawdzie ma flotę złożoną wyłącznie z airbusów A220, ale są to maszyny innego typu, niż te, te, które LOT zamówił w Airbusie i które wkrótce zaczną przylatywać do Warszawy.

– Rynek lotniczy jest dynamiczny. W tej branży jedna decyzja może wpędzić przewoźnika w kłopoty, więc zawsze może pojawić się okazja do przejęcia floty czy całej linii, choć akwizycja linii z problemami nie jest szczególnie polecana. Dziś rzeczywiście nie ma innych w miarę sprawnie działających linii do przejęcia w naszym regionie. Są albo zbyt małe – jak na Bałkanach – i nie dawałyby LOT wartości dodanej albo zbyt słabe, na kroplówce finansowej jak rumuński Tarom i raczej niepasujący do koncepcji większego LOT-u. To stawia LOT w trudniejszej sytuacji, bo musi rosnąć mocno, ale tylko organicznie, a ma wokół siebie silnych przewoźników niskokosztowych oraz duże skonsolidowane grupy – komentuje sytuację Adrian Furgalski, ekspert rynku lotniczego, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

W podobnym tonie wypowiada się Dominik Sipiński z ch-aviation. – Smartwings był największą otwarcie szukającą inwestora linią w regionie i przegranie tego procesu mocno ogranicza możliwości szybkiego wzrostu LOT-u przez akwizycje. Technicznie w grze pozostają inne linie: airBaltic i TAROM, ale żadna z nich nie jest obecnie tak aktywnie na sprzedaż. To stracona szansa dla LOT-u, bo przy obecnej niskiej dostępności samolotów, jedynie przejęcie linii daje szanse na szybki wzrost floty, co jest niezbędne do budowania skali przed CPK – uważa Dominik Sipiński.