Jego zdaniem takie przejęcie niesie ze sobą wyzwania i ryzyka, chociaż ostatnie lata pokazują, że polski przewoźnik wie co robi i nie podejmuje pochopnych decyzji byle tylko prężyć muskuły na pokaz. – Podstawowe pytania dotyczą jednak utrzymania odrębnych marek i dwóch hubów. Smartwings ma dość specyficzny model biznesowy i nie sądzę, by nie czekały go zmiany. Największa część przychodów pochodzi z działalności czarterowej, mniejsza z obsługi połączeń regularnych, a ostatnia z wynajmu samolotów, więc na dłuższą metę to nie do utrzymania. Firma nie generuje nadzwyczajnych zysków. Konieczne stałoby się też opanowanie jej pozycji kosztowych – zwraca uwagę Adrian Furgalski.

Większe wyzwanie dla przewoźnika

– Za zbyt trudne uznaję budowę alternatywnego hubu w Pradze. Przepustowość Chopina jest ograniczona, więc LOT mocniej wchodzi w regiony, żeby budować masę niezbędną przy przenosinach do CPK. Pragę traktowałbym jako przyszły element siatki zasilającej nowe centralne lotnisko. Pod tym względem dowozowy charakter rynku czeskiego, słowackiego i węgierskiego byłby bardziej pożądany. Część samolotów z pewnością LOT może wykorzystać do uzupełnienia swojej siatki także wzmacniając segment czarterowy – uważa z kolei Dominik Sipiński, ekspert z ch-aviation.

Przejęcie Smartwings rzeczywiście pozwoliłoby LOT-owi zwiększyć liczbę samolotów (Czesi mają m.in. 40 B737, w tym B737 MAX, a także A220, które dotychczas nie pasowały do ich siatki, ale musiał je przejąć po fuzji z CSA) oraz pozycję na rynku wakacyjnym, zwłaszcza w Czechach.

– To budowanie masy jest bardzo ważne dla linii przed otwarciem CPK. Konsolidacja na rynku na pewno niesie zagrożenie wzrostem cen, ale rynek wakacyjny jest bardzo rozdrobniony. Poza dużymi liniami, jak Enter Air, czy właśnie Smartwings oraz LOT, jest też mnóstwo mniejszych graczy, a kryzys na rynku samolotów zapewne skłoni ich do powrotu do czarterów w 2026 r. Większym wyzwaniem jest to, jak LOT ma równocześnie budować hub, siatkę regionalną i siatkę wakacyjną, a być może także drugi, mniejszy hub w Pradze – ostrzega Dominik Sipiński.