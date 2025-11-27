Aktualizacja: 27.11.2025 15:06 Publikacja: 27.11.2025 14:50
LOT się rozrasta i chce przejąć Smartwings
Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg
Budowaniu siły ma służyć także próba przejęcia czeskiego przewoźnika, mocnego na środkowoeuropejskim rynku Smartwings. LOT, obok niemieckiego Discovery (dawniej Eurowings) oraz turecko-niemieckiego SunExpress jest najpoważniejszym kandydatem do wykupienia czeskiej linii. Tyle, że Discovery należy całkowicie do Grupy Lufthansy, a SunExpress jest joint venture Turkish Airlines i Lufthansy. Mało jest więc prawdopodobne, aby Komisja Europejska zdecydowała się na kolejne umocnienie niemieckiej grupy.
Nieco ponad tydzień temu ruszyły loty do norweskiego Stavanger. Jeszcze tydzień wcześniej – do marokańskiego Marrakeszu, w ostatni czwartek – do fińskiego Rovaniemi. Nowe, już ogłoszone, połączenia LOT-u planowane na początek 2026 r. to Malaga, Porto, włoska Bolonia, odkładane od kilku lat San Francisco i Ałmaty w Kazachstanie. Hitami LOT-u z tego roku są także Lizbona i Rejkjavik.
To wszystko ma służyć właśnie budowaniu podaży z myślą o przyszłym hubie lotniczym – Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dokąd LOT swoje operacje przeniesie z Warszawy.
Sądząc po cenach, nowe kierunki są trafione. Loty do Rovaniemi są praktycznie wyprzedane, albo bardzo drogie, co napędza pasażerów Finnairowi, który (jak na razie) taniej wozi pasażerów do siedziby św. Mikołaja. Tyle że z przesiadką w Helsinkach.
Polski przewoźnik ruszył także do konkurowania z liniami niskokosztowymi i z Krakowa uruchomi bezpośrednie loty do Barcelony, Madrytu i Rzymu. Od połowy stycznia LOT poleci, również bezpośrednio, z Gdańska do Stambułu.
Temu wzrostowi ma służyć również dążenie do przejęcia czeskiego przewoźnika Smartwings. Zarówno sama spółka, jak i Ministerstwo Infrastruktury nie komentują negocjacji, o których wiadomo, że się toczą. Z wcześniejszych, nieoficjalnych informacji wynikało, że LOT zamierzał tę transakcję finalizować jeszcze w grudniu 2025, bądź w pierwszych tygodniach 2026 r. A minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiadał, że „jeszcze do końca listopada będzie miał ważną wiadomość z rynku lotniczego do zakomunikowania”. Wyraźnie jednak chodziło o powstanie Agencji Lotnictwa Cywilnego, która ma zastąpić obecny Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) jako regulatora polskiego rynku.
Czy przejęcie Smartwings, to rzeczywiście korzyść dla LOT-u? Zdaniem ekspertów rynku lotniczego, jak najbardziej. – W naszym regionie brak obecnie w miarę sprawnie działających linii do przejęcia. Z jednej strony przejęcie Smartwings blokuje prewencyjnie kolejny ruch konsolidacyjny którejś z dużych grup lotniczych, z drugiej to przede wszystkim skokowy wzrost posiadanej floty i dostęp do południowych rynków. Duży może więcej, a w skali Europy Środkowo-Wschodniej powstałby naprawdę silny podmiot – uważa Adrian Furgalski, prezes ZDG TOR.
Jego zdaniem takie przejęcie niesie ze sobą wyzwania i ryzyka, chociaż ostatnie lata pokazują, że polski przewoźnik wie co robi i nie podejmuje pochopnych decyzji byle tylko prężyć muskuły na pokaz. – Podstawowe pytania dotyczą jednak utrzymania odrębnych marek i dwóch hubów. Smartwings ma dość specyficzny model biznesowy i nie sądzę, by nie czekały go zmiany. Największa część przychodów pochodzi z działalności czarterowej, mniejsza z obsługi połączeń regularnych, a ostatnia z wynajmu samolotów, więc na dłuższą metę to nie do utrzymania. Firma nie generuje nadzwyczajnych zysków. Konieczne stałoby się też opanowanie jej pozycji kosztowych – zwraca uwagę Adrian Furgalski.
– Za zbyt trudne uznaję budowę alternatywnego hubu w Pradze. Przepustowość Chopina jest ograniczona, więc LOT mocniej wchodzi w regiony, żeby budować masę niezbędną przy przenosinach do CPK. Pragę traktowałbym jako przyszły element siatki zasilającej nowe centralne lotnisko. Pod tym względem dowozowy charakter rynku czeskiego, słowackiego i węgierskiego byłby bardziej pożądany. Część samolotów z pewnością LOT może wykorzystać do uzupełnienia swojej siatki także wzmacniając segment czarterowy – uważa z kolei Dominik Sipiński, ekspert z ch-aviation.
Przejęcie Smartwings rzeczywiście pozwoliłoby LOT-owi zwiększyć liczbę samolotów (Czesi mają m.in. 40 B737, w tym B737 MAX, a także A220, które dotychczas nie pasowały do ich siatki, ale musiał je przejąć po fuzji z CSA) oraz pozycję na rynku wakacyjnym, zwłaszcza w Czechach.
– To budowanie masy jest bardzo ważne dla linii przed otwarciem CPK. Konsolidacja na rynku na pewno niesie zagrożenie wzrostem cen, ale rynek wakacyjny jest bardzo rozdrobniony. Poza dużymi liniami, jak Enter Air, czy właśnie Smartwings oraz LOT, jest też mnóstwo mniejszych graczy, a kryzys na rynku samolotów zapewne skłoni ich do powrotu do czarterów w 2026 r. Większym wyzwaniem jest to, jak LOT ma równocześnie budować hub, siatkę regionalną i siatkę wakacyjną, a być może także drugi, mniejszy hub w Pradze – ostrzega Dominik Sipiński.
