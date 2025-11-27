Jak informuje OKO.press, posiedzenia sądu nikt nie będzie mógł obserwować, sąd odmówił także dziennikarzom dostępu do akt sprawy.

Reklama Reklama

Dlaczego Małgorzata Manowska nie jest profesorem

Tytuł profesora nadaje w Polsce prezydent, ale wcześniej kandydat lub kandydatka musi złożyć wniosek i pozytywnie przejść procedurę przed Radą Doskonałości Naukowej, której członków wybierają podczas organizowanych co cztery lata e-wyborów wszystkie osoby z tytułami doktora habilitowanego i profesora.

I prezes SN jest jedynie profesorem uczelnianym (Uczelnia Łazarskiego) i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Stara się o tzw. profesurę belwederską. Jak już informowaliśmy na rp.pl, wniosek do prezydenta o nadanie jej tytułu profesora dwukrotnie nie zdobył bezwzględnej większości głosów w RDN. Według członków Rady, dorobek naukowy Manowskiej nie nosi znamion wybitności, a jej osiągnięć nie można uznać „za wybijające się ponad przeciętność”.

Wiceminister Arkadiusz Myrcha zaskoczony: ta sprawa nie powinna być owiana tajemnicą

Po drugim głosowaniu Małgorzata Manowska postanowiła wnieść za pośrednictwem Rady skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dziś na niejawnym posiedzeniu, w trybie uproszczonym, rozstrzygnie ją trzyosobowy skład sędziów WSA: Grzegorz Rudnicki (sprawozdawca), Anna Sidorowska-Ciesielska oraz Nina Beczek.