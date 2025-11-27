Aktualizacja: 27.11.2025 16:46 Publikacja: 27.11.2025 15:14
prof. Małgorzata Manowska
Foto: materiały prasowe
Jak informuje OKO.press, posiedzenia sądu nikt nie będzie mógł obserwować, sąd odmówił także dziennikarzom dostępu do akt sprawy.
Czytaj więcej
Prezydium Rady Doskonałości Naukowej w poniedziałek ponownie głosowało ws. wniosku do prezydenta...
Tytuł profesora nadaje w Polsce prezydent, ale wcześniej kandydat lub kandydatka musi złożyć wniosek i pozytywnie przejść procedurę przed Radą Doskonałości Naukowej, której członków wybierają podczas organizowanych co cztery lata e-wyborów wszystkie osoby z tytułami doktora habilitowanego i profesora.
I prezes SN jest jedynie profesorem uczelnianym (Uczelnia Łazarskiego) i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Stara się o tzw. profesurę belwederską. Jak już informowaliśmy na rp.pl, wniosek do prezydenta o nadanie jej tytułu profesora dwukrotnie nie zdobył bezwzględnej większości głosów w RDN. Według członków Rady, dorobek naukowy Manowskiej nie nosi znamion wybitności, a jej osiągnięć nie można uznać „za wybijające się ponad przeciętność”.
Po drugim głosowaniu Małgorzata Manowska postanowiła wnieść za pośrednictwem Rady skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dziś na niejawnym posiedzeniu, w trybie uproszczonym, rozstrzygnie ją trzyosobowy skład sędziów WSA: Grzegorz Rudnicki (sprawozdawca), Anna Sidorowska-Ciesielska oraz Nina Beczek.
Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział Polskiemu Radiu, że dorobek naukowy nie powinien być wiedzą tajemną.
- Jestem mimo wszystko zaskoczony, że sprawa, która wydaje się neutralna, jest owiana tak ogromną tajemnicą. Mówimy tu o kwestii profesury, czyli jakimś dorobku naukowym - czymś, co w normalnych okolicznościach zawsze jest publiczne. Najwidoczniej w ocenie pani sędzi Manowskiej jest to wiedza szczególnie tajemna. Ta sprawa nie jest dla mnie wyjątkowo tajemnicza albo nie wiadomo jakiej rangi, żeby ją szczególnie utajniać - tłumaczył.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak informuje OKO.press, posiedzenia sądu nikt nie będzie mógł obserwować, sąd odmówił także dziennikarzom dostępu do akt sprawy.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowelizację Prawa łowieckiego rozwiązań, która zmieni procedurę t...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Polskie urzędy stanu cywilnego nie powinny dłużej odmawiać parom jednopłciowym transkrypcji aktu małżeńskiego, j...
Osoby w wieku emerytalnym i okołoemerytalnym przebywały w pierwszej połowie roku na zwolnieniach lekarskich króc...
Aby majątek po śmierci trafił dokładnie tam, gdzie chce tego spadkodawca, najlepszym rozwiązaniem jest sporządze...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Samo przywiezienie podrobionych towarów do Polski, bez oferowania ich do sprzedaży, nie można uznać za obrót pod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas