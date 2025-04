Informację o posiedzeniu Prezydium RDN podaje serwis OKO.press, który w piątek, wspólnie "Gazetą Wyborczą" opisywał losy wniosku o nadanie tytułu profesora Małgorzacie Manowskiej. Tytuł taki nadaje w Polsce prezydent, ale wcześniej kandydat lub kandydatka musi złożyć wniosek i pozytywnie przejść procedurę przed Radą Doskonałości Naukowej, której członków wybierają podczas organizowanych co cztery lata e-wyborów wszystkie osoby z tytułami doktora habilitowanego i profesora. Według OKO.press obecnie trwa wyścig z czasem – chodzi o to, by nominację zdążył podpisać zaprzyjaźniony z Manowską Andrzej Duda, który wkrótce przestanie być prezydentem.

Po dzisiejszym, drugim już głosowaniu w RDN, wciąż nie wiadomo, czy I prezes SN, która jest także doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem uczelnianym (Uczelnia Łazarskiego), dostanie tzw. belwederską profesurę.

Jak to było z wnioskiem o profesurę dla Małgorzaty Manowskiej

Zgodnie z piątkowymi informacjami mediów, pierwsza decyzja Rady zapadła już na posiedzeniu 27 stycznia 2025 r. Za skierowaniem wniosku ws. profesury dla Małgorzaty Manowskiej do prezydenta głosowało siedem osób, sześć opowiedziało się przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Członkowie prezydium wyszli z posiedzenia z przekonaniem, że wniosek o nadanie Manowskiej tytułu nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości. Zgodnie ze statutem RDN, Prezydium oraz Zespół działający podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Prezydium RDN i Zespołu. Chodzi o zespół z danej dziedziny nauki, w którego skład wchodzą członkowie RDN wybrani jako przedstawiciele danej dyscypliny.

Niemal miesiąc później członkowie Prezydium RDN dostali wiadomość z biura Rady o tym, że pojawiły się „wątpliwości" dotyczące styczniowego rozstrzygnięcia. Przekazano im także opracowanie z rekomendacjami zespołu radców prawnych RDN. Artur Woźniak, kierownik działu prawnego RDN poinformował OKO.press, że w wyniku głosowania nie została uzyskana większość głosów za wystąpieniem z wnioskiem o nadanie Małgorzacie Manowskiej tytułu profesora, ale też nie została uzyskana większość głosów opowiadających się przeciw takiemu wystąpieniu. „W konsekwencji organ ten nie podjął w omawianej sprawie rozstrzygnięcia” – twierdził Woźniak. I zapowiedział, że decyzja zostanie podjęta 31 marca.

Jednak nie wszyscy prawnicy uważają, że są podstawy do takiej interpretacji. Według prof. Ewy Łętowskiej i prof. Michała Romanowskiego, decyzja RDN zapadła w styczniu i jest ona negatywna.