Od 1 lipca nowości w aplikacji mObywatel. Oto, jakie usługi wprowadzono

Przypomnijmy, iż bezpłatna aplikacja mobilna mObywatel oferuje dostęp do elektronicznych dokumentów oraz cyfrowych usług urzędowych. Jest wydawana przez Ministerstwo Cyfryzacji, a można z niej korzystać na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Wniosek o dowód osobisty w aplikacji mObywatel

Dzisiaj resort cyfryzacji poinformował o rozbudowaniu aplikacji o kolejne nowe usługi. Jak przekazano, w mObywatelu można już złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dorosłego, dziecka lub podopiecznego.

Usługę tę można znaleźć w katalogu "Załatw sprawę w aplikacji". Należy wypełnić formularz i dołączyć plik ze zdjęciem. Trzeba pamiętać, iż jeśli na zdjęciu użytkownik jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy, powinien do wniosku dodać załącznik, który potwierdza jego uprawnienia do użycia takiej fotografii.

Usługa dostępna jest dla osób pełnoletnich i tych, które osiągną pełnoletniość w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Wymagane jest także posiadanie Profilu Zaufanego, konta ePUAP oraz dodanego mDowodu w aplikacji mObywatel. Użytkownik, który chce uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego, musi dodatkowo posiadać ważny fizyczny dowód osobisty.

To nie wszystko. Wysłany przez aplikację wniosek wymaga uzupełnienia o odciski palców. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku we właściwym urzędzie gminy. Od momentu dopełnienia tej formalności rozpoczyna się proces produkcji dokumentu. Ten obowiązek nie dotyczy osób poniżej 12. roku życia lub innych grup z niego wyłączonych.