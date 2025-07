Dane niedoszłych kredytobiorców mają zniknąć z banku i BIK

NSA uwzględnił także inną skargę kasacyjną Prezesa UODO na wyrok sądu niższej instancji. Organ nadzorczy wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i oddalenie skargi ING Banku Śląski oraz Biura Informacji Kredytowej S.A.

NSA w wyroku przychylił się do skargi kasacyjnej i uchylił wyrok WSA. Uznał tym samym, że organ nadzorczy słusznie nakazał usunięcie danych niedoszłego klienta banku, dotyczące jego zapytania kredytowego, spółce ING Bank Śląski oraz Biuru Informacji Kredytowej (BIK).

NSA potwierdził stanowisko Prezesa UODO, że BIK i bank są zobowiązane do zaprzestania przetwarzania danych osobowych dotyczących zapytań kredytowych, które nie zakończyły się zawarciem umowy o kredyt. Odpada bowiem wówczas cel przetwarzania, jakim jest badanie zdolności kredytowe (syg. akt. III OSK 165/22).

- Przetwarzanie danych niedoszłego klienta z powołaniem się na przesłanki zawarte w art. 105a Prawa bankowego jest niewłaściwe. Dotyczy ono bowiem przetwarzania informacji objętych tajemnicą bankową w okresie przed powstaniem zobowiązania, w trakcie jego trwania oraz po wygaśnięciu zobowiązania. Tymczasem w sprawie tej pomiędzy bankiem a skarżącym nie doszło do zawarcia umowy i powstania zobowiązania, co stosownie do art. 105a ust. 1-6 Prawa bankowego dawałoby podstawę do dalszego przetwarzania danych osobowych skarżącego - argumentował Prezes UODO, a NSA się z tym zgodził.

To kolejny wyrok w podobnej sprawie. W maju informowaliśmy o precedensowym wyrok dotyczącym mężczyzny, który starał się o kartę kredytową. Bank wysłał zapytanie do BIK, w wyniku czego w bazie BIK przez kilka lat były przetwarzane dane dotyczące tego zapytania. Skarżący mężczyzna zaznaczył , że do zawarcia umowy ostatecznie nie doszło i wniósł o zobligowanie instytucji do usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych bez podstawy prawnej. Również w tamtej sprawie interweniował Prezes UODO, a NSA podzielił jego stanowisko, że Biuro Informacji Kredytowej musi usuwać dane klientów, których umowy z bankami nie doszły do skutku.