Ograniczenie wzrostu składek – mimo iż budżet UE po 2028 roku miałby przejść z ok. 1,13 proc. PKB UE do 1,26 proc. – jest jednym z czynników, które powodują, że przynajmniej do końca przyszłej Wieloletniej Perspektywy Finansowej (2034) Polska pozostanie jednym z największych beneficjentów netto unijnej kasy.

Komisja Europejska chce wpisać do polityki regionalnej UE inwestycje o znaczeniu wojskowym

W ten sposób potwierdzają się informacje „Rzeczpospolitej” z 30 czerwca. Nasz kraj co prawda szybko dogania bogatsze państwa UE: w tym roku osiągniemy 80 proc. średniego dochodu na mieszkańca Wspólnoty. Jednak Bruksela proponuje utrzymać dwa filary wspólnotowego budżetu, które są dla Polski wyjątkowo korzystne. To przede wszystkim polityka spójności, z której w obecnej siedmiolatce (2021–27) dostaliśmy 76 mld euro. To prawda, że jako kraj już prawie osiągnęliśmy poziom rozwoju Hiszpanii. Jednak wciąż szereg województw, choćby wschodniej Polski, pozostaje daleko w tyle. I to z tego powodu wysokie subwencje z Brukseli będą nadal płynęły do naszego kraju.

Dodatkowo Komisja proponuje wpisać do polityki regionalnej wiele inwestycji o znaczeniu wojskowym (podwójne zastosowanie). A to sprzyja państwom najbardziej narażonym na atak ze strony Rosji.

Jednocześnie Polsce sprzyja też utrzymanie w szerokim zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, ponieważ pozostajemy jednym z czołowych producentów żywności w zjednoczonej Europie. Główne pozycje budżetu będą zintegrowane w jednym mega funduszu. Na rolnictwo zarezerwowano w nim 300 mld euro, znacząco mniej niż obecnie (386 mld euro). Mniej rozwinięte regiony miałyby dostać 216 mld euro, podczas gdy 131 mld euro zaplanowano na inwestycje istotne dla obrony. Kraje, które – jak Polska – leżą na flance wschodniej Unii, dostaną bonus z uwagi na rosyjskie zagrożenie.

Bruksela nie widzi Ukrainy w UE przynajmniej do 2034 r.

Nasz kraj wychodzi „na plus” także dlatego, że w obecnym budżecie europejska centrala nie przewiduje przyjęcia do Wspólnoty Ukrainy.

– Gdyby tak się miało stać, trzeba byłoby od nowa renegocjować budżet – mówi „Rz” osoba zaangażowana w proces negocjowania unijnych finansów.