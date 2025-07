W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Putin odporny na groźby USA

Choć Donald Trump zagroził Rosji cłami i sankcjami, jeśli Kreml nie porozumie się z Kijowem w ciągu 50 dni, Władimir Putin pozostaje niewzruszony. Według źródeł Reutersa prezydent Rosji nie wierzy w skuteczność gróźb i jest gotów kontynuować wojnę, licząc na pomoc Chin. Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi otwarcie przyznał, że Pekin nie może dopuścić do upadku Rosji, bo wtedy Waszyngton skoncentruje się na Chinach.

Polskie firmy mają szansę w kosmosie

Po powrocie astronauty Sławosza Uznańskiego z misji Europejskiej Agencji Kosmicznej, otwiera się szansa na dynamiczny rozwój polskiego sektora kosmicznego. Już dziś w branży działa 400 firm, z czego 300 współpracuje z ESA. Dzięki zwiększonej składce Polski na Agencję krajowe przedsiębiorstwa mogą liczyć na lukratywne kontrakty. Eksperci wskazują jednak na potrzebę uproszczenia procedur i ściślejszej współpracy między nauką, administracją a biznesem.

Chipy wracają do Chin, ale z ograniczeniami

Bloomberg poinformował, że amerykańskie firmy, w tym Nvidia, otrzymały zgodę na wznowienie eksportu chipów AI do Chin. Produkty będą miały jednak ograniczone parametry, co było warunkiem uzyskania licencji eksportowych od administracji Trumpa. To powrót do niełatwego, ale koniecznego partnerstwa technologicznego między USA a Chinami.

Reklama Reklama

Francja pod presją długu publicznego

Francuski premier Francois Bayrou zaprezentował budżetowe cięcia na 2026 rok. Plany zakładają m.in. zmniejszenie liczby dni wolnych od pracy, zamrożenie wydatków poza obronnością i ograniczenie zatrudnienia w administracji. W sumie Francja ma zaoszczędzić 48 mld euro. „Jeśli tego nie zrobimy, dług nas zmiażdży” – ostrzegł Bayrou.

Czytaj więcej Polityka Unijna manna dla Europy Środkowej Polska i inne kraje naszego regionu mają najwięcej skorzystać na zmianach w wieloletnim budżecie...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.