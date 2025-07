Zatrudnienie w sektorze wynosi około 15 tys. osób. Kontrakty zdobyte do tej pory przez polskie firmy przekraczają kwotę 140 mln euro.

Ale to tylko jedna strona medalu. Rozmowy z przedstawicielami branży wskazują na wiele wyzwań. Sektor od lat wyczekuje na krajowy program kosmiczny, który wskazałby konkretne priorytety i kierunki dalszego rozwoju. Wyzwaniem jest też dostęp do finansowania innowacyjnych projektów. Czas pokaże, czy zwiększone zainteresowanie kosmosem, będące efektem lotu Uznańskiego przyniesie długofalowe, konkretne efekty.

Jakie kosmiczne projekty może realizować Polska?

Polska nie działa w branży kosmicznej w odosobnieniu – należymy do wspomnianej już ESA i z tym również wiążą się duże szanse. Od 2015 r. 199 przedsiębiorstw i instytucji badawczo-naukowych z Polski otrzymało 595 kontraktów z ESA, o łącznej wartości 270 mln euro – wynika z najnowszego raportu Polskiej Agencji Kosmicznej. Szacuje ona, że 90 proc. z kwoty zadeklarowanej na programy opcjonalne w ramach ESA (około 180 mln euro) wróci do Polski w postaci zamówień do realizowanych projektów. Poza tym 95 mln euro przeznaczone będzie na realizację bilateralnych programów Polska-ESA dedykowanych budowie satelitów obserwacji Ziemi, narodowemu programowi stażowemu w strukturach ESA oraz rozwojowi technologii kosmicznych. Pozostałe 65 mln euro trafiło na realizację misji z udziałem Uznańskiego.

Rok 2025 dla europejskiej branży kosmicznej jest ważny. Jesienią odbędzie się Rada Ministerialna ESA. To wtedy zostanie ustalona wysokość składek członkowskich od poszczególnych państw. Branża liczy, że składka na programy opcjonalne zostanie co najmniej utrzymana na obecnym poziomie.

W 2023 r. Polska zadeklarowała znaczące zwiększenie składki na programy opcjonalne ESA: z 55 mln do 255 mln euro na lata 2023-2025. Efekty już widać w postaci rosnącej liczby i wartości realizowanych nad Wisłą projektów.