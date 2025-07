Taniej niż w oficjalnych sklepach jest w sieci, w tym także na oficjalnej stronie Christy, która dostarcza nie tylko ręczniki, ale i szlafroki w wimbledońskich barwach (98 funtów). Ale co innego kupić coś w sieci, a czym innym jest mieć przedmiot prosto z Wimbledonu, w dodatku w torbie z oficjalnym logo.

Znacznie droższe są akcesoria Ralpha Laurena, drugiego oficjalnego dostawcy Wimbledonu. Za wimbledońską bluzę z serii Polo Bear trzeba już zapłacić prawie 200 funtów. Jeszcze więcej kosztuje bluza do rugby — 215 funtów.

Tańszą pamiątką będą frotki na nadgarstki używane przez zawodników, z logo Wimbledonu — po 48 funtów za parę.

Prawdziwy horror przy oficjalnej kasie

Oczywiście największym wydatkiem dla kibiców są bilety. Zaczynają się od 2195 funtów za mecze we wstępnych fazach i urosły do 2900 funtów za mecz Igi Świątek z Amandą Anisimową. To jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co trzeba było zapłacić za finałowe starcie Carlosa Alcaraza z Jannikiem Sinnerem — 9495 funtów. To ceny oficjalne. Na czarnym rynku rosną jeszcze bardziej, a kibice mieli w niedzielę nadzieję, że finałowe męskie starcie potrwa dłużej niż „spacerek" Igi Świątek. I musi tak być, bo panowie będą rozgrywać przynajmniej 3 sety, podczas gdy damskie potyczki nie kończą się po 2 setach, tylko wówczas, gdy jest remis.

Ale jak się już wejdzie na teren stadionu, ceny przestają szokować. Za herbatę trzeba zapłacić 2,95 funta, za americano — 3,50, a za cappuccino bądź flat white — po 4,15 funta. A słynne truskawki ze śmietaną to wydatek 2,50 funta — o 20 pensów drożej niż rok temu. Droższy jest „truskawkowy" pluszak w oficjalnym sklepie — kosztuje 22 funty.