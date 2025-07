Pepco Group pochwaliła się 2,7-proc. wzrostem przychodów (przy stałym kursie walutowym) w III kwartale roku obrotowego 2024/25, które sięgnęły 1424 mln euro. Po wyłączeniu sieci Poundland, sprzedanej 12 czerwca, sprzedaż wzrosła o 7,7 proc., do 1078 mln euro. Przychody samej sieci Pepco wyniosły 997 mln euro (wzrost o 7,4 proc.), natomiast sprzedaż sieci Dealz – o 11,2 proc., do 80 mln euro. Sprzedaż porównywalna (like for like) w Pepco i Dealz Poland wzrosła łącznie o 2,6 proc., zaś marża brutto poprawiła się o 180 pkt baz. rok do roku. Jak podano, na wyniki złożyły się: lepsza dostępność towarów, większe skoncentrowanie się na cenach najlepiej sprzedających się produktów oraz ulepszony asortyment.

Program skupu akcji do 50 mln euro i ekspansja sieci o 250 nowych sklepów

– Nasze wyniki za III kwartał odzwierciedlają konsekwentną realizację strategii w ramach „nowej grupy” Pepco oraz działania, które podjęliśmy w celu zapewnienia bardziej stabilnych wyników. Marka Pepco osiągnęła bardzo dobre wyniki w III kwartale, notując rekordowe przychody przekraczające 1 mld euro, trzeci z rzędu kwartał wzrostu sprzedaży porównywalnej (like for like) oraz dalszy wzrost marży brutto – komentuje Borchert.

W III kwartale otwarto 45 nowych sklepów Pepco i Dealz. Na koniec czerwca sieć „nowej grupy” , tj. bez Poundland, liczyła 4276 sklepów.

W połowie czerwca zarząd ogłosił zakończenie procesu sprzedaży Poundland firmie Gordon Brothers. Wyłączenie Poundland ze struktury grupy pozytywnie wpływa na wzrost przychodów i przyczynia się do wyższej rentowności i marż. – Po zakończeniu sprzedaży Poundland „nowa grupa” Pepco ma teraz prostszą strukturę, co pozwala nam z optymizmem patrzyć w przyszłość – mówi Borchert.

Na początku drugiej połowy lipca rozpocznie się pierwszy etap programu skupu akcji o wartości do 50 mln euro, jak podano „z uwagi na przekonanie zarządu, że obecna cena akcji w istotnym stopniu nie odzwierciedla przyszłych perspektyw grupy ani jej wewnętrznego potencjału zysków, a także by wesprzeć dalsze zwiększanie wartości dla akcjonariuszy”. Program skupu ma potrwać do 10 września 2025 r.