Długa kolejka do sprzedaży Pepco

Akcje tej firmy to jedna z najgorszych inwestycji na GPW w ostatnich latach.

Jeśli ktoś kupił akcje Pepco Group w ofercie publicznej i trzyma je do dziś, to jego strata już przekroczyła 60 proc. Dwa poprzednie lata zakończyły się spadkami notowań rzędu 34 i 37 proc., a początek tego roku nie przynosi zmiany w nastawieniu inwestorów do handlowej grupy.

Pod koniec czwartkowej sesji kurs akcji tej firmy zniżkował o 6 proc. przy ponad 80 mln zł obrotów, ale w trakcie dnia spadek sięgał nawet 9 proc. Firma zaprezentowała wyniki za I kwartał roku obrotowego 2025 (ten I kw. zakończył się 31 grudnia 2024 r.). Wyniki zazależnego Poundland sprawiły, że grupa zanotowała spadek sprzedaży porównywalnej (like for like).

Poprawa wyników Pepco, ale daleko od przełomu

– Wyniki sprzedaży za I kw. roku obrotowego 2025 były w dużej mierze zgodne z naszymi oczekiwaniami w zakresie przychodów, a segment Pepco w końcu odnotował dodatni like for like po wielu kwartałach spadku tego wskaźnika (chociaż sprzedaż porównywalna nadal była poniżej naszych oczekiwań) – komentowali analitycy BM mBanku. – Segment Poundland nadal wypada słabiej, a sprzedaż porównywalna jeszcze spadła kwartał do kwartału – wskazują.