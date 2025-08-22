Aktualizacja: 22.08.2025 22:01 Publikacja: 22.08.2025 20:56
Premier Kanady Mark Carney
Foto: Dave Chan / AFP
Powoli naprawiają się relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, które w ostatnich miesiącach były wyjątkowo napięte w związku z polityką handlową prezydenta USA Donalda Trumpa. W piątek, 22 sierpnia, premier Kanady Mark Carney zaznaczył, że Biały Dom niedawno jasno oświadczył, że nie nałoży ceł na kanadyjskie produkty zgodne z trójstronną umową o wolnym handlu zawartą między USA, Meksykiem a Kanadą (USMCA), co nazwał pozytywnym zjawiskiem. Jak uznał, teraz przyszła pora na ruch ze strony jego gabinetu.
– W tym kontekście i zgodnie ze zobowiązaniami Kanady w ramach USMCA, ogłaszam dzisiaj, że rząd kanadyjski dorówna teraz Stanom Zjednoczonym, likwidując wszystkie kanadyjskie cła na amerykańskie towary objęte umową USMCA – zadeklarował Mark Carney na konferencji prasowej w Ottawie, cytowany przez agencję Reutera.
Czytaj więcej
Gdy premier Justin Trudeau odda władzę za kilka dni, jego następca odziedziczy wrogie stosunki mi...
– Kanada i USA przywróciły wolny handel dla zdecydowanej większości naszych towarów – dodał premier Kanady. Jak podkreślił, w porównaniu z partnerami handlowymi kanadyjski eksport nadal podlega ogólnie niskiemu poziomowi amerykańskich ceł.
Carney obiecał także zintensyfikować rozmowy z administracją Donalda Trumpa w sprawie zawarcia nowego porozumienia gospodarczego i bezpieczeństwa. Dyskusje na ten temat trwają już od miesięcy, ale wciąż strony nie są bliskie osiągnięcia konsensusu. Carney odniósł się również do czwartkowej rozmowy z Trumpem, twierdząc, że prezydent USA powiedział mu, że zniesienie ceł przyspieszy rozmowy.
W dalszym ciągu w mocy pozostaną jednak kanadyjskie cła na samochody, stal i aluminium sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych.
Na decyzję Carneya zareagowała już strona amerykańska. „Z zadowoleniem przyjmujemy ten ruch Kanady, długo spóźniony. Oczekujemy kontynuacji naszych rozmów z Kanadą na temat obaw administracji dotyczących handlu i bezpieczeństwa narodowego” – powiedział przedstawiciel Białego Domu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters
Powoli naprawiają się relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, które w ostatnich miesiącach były wyjątkowo napięte w związku z polityką handlową prezydenta USA Donalda Trumpa. W piątek, 22 sierpnia, premier Kanady Mark Carney zaznaczył, że Biały Dom niedawno jasno oświadczył, że nie nałoży ceł na kanadyjskie produkty zgodne z trójstronną umową o wolnym handlu zawartą między USA, Meksykiem a Kanadą (USMCA), co nazwał pozytywnym zjawiskiem. Jak uznał, teraz przyszła pora na ruch ze strony jego gabinetu.
Trzeci kwartał 2025 r. zaczął się dla modowo-jubilerskiej grupy z Krakowa "poprawnie" - ocenia zarząd. Przejęcie...
Tylko w ostatnich latach rynek na tego typu produkty kupowane online rósł rocznie średnio o 34 proc. Do 2029 r....
Najmocniej traci piwo, mniejsze spadki dotyczą najmocniejszych trunków czy win. Niemniej Polacy w ciągu ostatnic...
Targi Rzeczy Ładnych, impreza dedykowana kobietom w ciąży i rodzicom, a także specjalistyczne wydarzenia – po wa...
Zaczyna się długi sierpniowy weekend. W ciągu najbliższych trzech dni zakupy będzie można zrobić tylko w sobotę...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas