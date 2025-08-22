Powoli naprawiają się relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, które w ostatnich miesiącach były wyjątkowo napięte w związku z polityką handlową prezydenta USA Donalda Trumpa. W piątek, 22 sierpnia, premier Kanady Mark Carney zaznaczył, że Biały Dom niedawno jasno oświadczył, że nie nałoży ceł na kanadyjskie produkty zgodne z trójstronną umową o wolnym handlu zawartą między USA, Meksykiem a Kanadą (USMCA), co nazwał pozytywnym zjawiskiem. Jak uznał, teraz przyszła pora na ruch ze strony jego gabinetu.

Reklama Reklama

Premier Kanady Mark Carney: Usuniemy cła na amerykańskie towary objęte umową USMCA

– W tym kontekście i zgodnie ze zobowiązaniami Kanady w ramach USMCA, ogłaszam dzisiaj, że rząd kanadyjski dorówna teraz Stanom Zjednoczonym, likwidując wszystkie kanadyjskie cła na amerykańskie towary objęte umową USMCA – zadeklarował Mark Carney na konferencji prasowej w Ottawie, cytowany przez agencję Reutera.

– Kanada i USA przywróciły wolny handel dla zdecydowanej większości naszych towarów – dodał premier Kanady. Jak podkreślił, w porównaniu z partnerami handlowymi kanadyjski eksport nadal podlega ogólnie niskiemu poziomowi amerykańskich ceł.

Carney obiecał także zintensyfikować rozmowy z administracją Donalda Trumpa w sprawie zawarcia nowego porozumienia gospodarczego i bezpieczeństwa. Dyskusje na ten temat trwają już od miesięcy, ale wciąż strony nie są bliskie osiągnięcia konsensusu. Carney odniósł się również do czwartkowej rozmowy z Trumpem, twierdząc, że prezydent USA powiedział mu, że zniesienie ceł przyspieszy rozmowy.