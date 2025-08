Podwyższone cła obowiązywać będą wobec wszystkich towarów, które nie są objęte Umową Stany Zjednoczone–Meksyk–Kanada (USMCA), która zastąpiła porozumienie o wolnym handlu NAFTA.

Trump w rozmowie z NBC News stwierdził, że jest otwarty na dalsze negocjacje z Kanadą. Nie wykluczył, że będzie rozmawiał z premierem Kanady Markiem Carneyem w ciągu najbliższych godzin.

Czym jest fentanyl?

Fentanyl to syntetyczny lek opioidowy, należący do grupy bardzo silnych środków przeciwbólowych. Jest około 100 razy silniejszy od morfiny. Działa poprzez łączenie się z receptorami opioidowymi w organizmie, co prowadzi do zmniejszenia odczuwania bólu oraz wywołuje uczucie euforii i relaksu. Stosowany jest głównie w anestezjologii oraz w leczeniu silnego, przewlekłego i ostrego bólu, na przykład u pacjentów onkologicznych lub po operacjach. Duża siła działania i szybkie przenikanie do mózgu fentanylu powodują, że łatwo powoduje uzależnienie i jest niebezpieczny w przypadku nadużywania lub przedawkowania.