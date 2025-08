Prezydent USA Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym po raz kolejny odniósł się do wojny na Ukrainie. Tym razem amerykański przywódca zwrócił uwagę na to, jak wiele rosyjskich żołnierzy zginęło już na froncie.

Donald Trump o wojnie na Ukrainie: Ogromna liczba niepotrzebnych ofiar śmiertelnych

„Właśnie zostałem poinformowany, że prawie 20 000 rosyjskich żołnierzy zginęło w tym miesiącu w tej absurdalnej wojnie z Ukrainą. Rosja straciła 112 500 żołnierzy od początku roku. To ogromna liczba niepotrzebnych OFIAR ŚMIERTELNYCH!” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Donalda Trumpa w należącym do niego serwisie Truth Social.

Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył w piątek, że ma nadzieję na dalsze negocjacje pokojowe z Ukrainą. Zaznaczył przy tym, że Moskwa nie wycofuje się ze swoich celów wojennych. Wcześniej Waszyngton oznajmił, że chce porozumienia pokojowego w Ukrainie do 8 sierpnia, bo w przeciwnym razie USA będą gotowe podjąć dodatkowe środki, by zapewnić pokój. Foto: PAP

Jak zaznaczył prezydent USA, „Ukraina jednak również bardzo ucierpiała”. „Od 1 stycznia 2025 roku zginęło około 8 000 ukraińskich żołnierzy — liczba ta nie obejmuje zaginionych. Straty wśród ludności cywilnej są mniejsze, choć i one występują, gdy rosyjskie rakiety uderzają w Kijów i inne miejscowości na terytorium Ukrainy. To wojna, która nigdy nie powinna była się wydarzyć — to wojna Bidena, nie ‘TRUMPA’. Ja jestem tu tylko po to, żeby spróbować ją zakończyć!” – wskazał polityk.