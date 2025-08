Yoon, jak informuje agencja Yonhap, położył się na podłodze celi, w której przebywa, w samej bieliźnie i nie pozwolił zabrać się na przesłuchanie.

Nieudana próba doprowadzenia Yoon Suk-yeola na przesłuchanie. Następnym razem śledczy mają użyć siły

Asystent specjalnego prokuratora Moon Hong-ju, prokurator i śledczy z zespołu specjalnego prokuratora Min Joong-ki, próbowali wyegzekwować nakaz doprowadzenia Yoona na przesłuchanie z Aresztu Śledczego w Uiwang (na południe od Seulu). Po dwóch godzinach prób śledczy odstąpili od wyegzekwowania nakazu.

– Zespół specjalnego prokuratora prosił, aby on (były prezydent) dobrowolnie pozwolił na wykonanie nakazu zatrzymania i doprowadzenia na przesłuchanie, biorąc pod uwagę, że jest byłym prezydentem. Ale podejrzany zdecydowanie odmówił, leżąc na podłodze (celi), nie mając na sobie więziennego ubrania – powiedziała asystentka specjalnego prokuratora Oh Jeong-hee.

Śledczy co 20-30 minut ponawiali swój apel do byłego prezydenta – łącznie zrobili to cztery razy. Ostatecznie nie zdecydowali się używać siły, ponieważ mogłoby to doprowadzić do wypadku – wyjaśniła Oh Jeong-hee.