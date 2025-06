W czasie kampanii wyborczej Lee zapowiadał, że wskaże ministra obrony wywodzącego się z „kręgów cywilnych”, co było odpowiedzią na apele opinii publicznej o silniejszą kontrolę cywilną nad armią. Wielu poprzedników Lee zapowiadało powierzenie funkcji ministra obrony cywilowi ale ostatecznie od tego odstępowali, wskazując na zagrożenie militarne ze strony Korei Północnej jako powód powierzania tej funkcji osobie wywodzącej się z armii.

Poprzedni minister obrony był obarczany współodpowiedzialnością za wprowadzenie przez prezydenta stanu wojennego

Kim Yong-hyun, były generał, który sprawował funkcję ministra obrony, gdy prezydent Yoon wprowadzał stan wojenny, był oskarżany o to, że to on doradził prezydentowi wprowadzenie stanu wojennego.

Uzasadnieniem dla wprowadzenia stanu wojennego przez Yoona miało być zagrożenie państwa ze strony Korei Północnej, w tym zagrożenie wewnętrzne ze strony osób sympatyzujących z Pjongjangiem w Korei Południowej. Przeciwnicy byłego już prezydenta wskazywali jednak, że rzeczywistym celem stanu wojennego miała być walka z opozycją – w czasie obowiązywania stanu wojennego działanie partii politycznych w kraju miało być zawieszone, podobnie jak funkcjonowanie parlamentu. Zakazane miało być też organizowanie zgromadzeń publicznych.

Kim Yong-hyun został aresztowany w grudniu i, podobnie jak prezydent Yoon, usłyszał zarzut udziału w rebelii.

Z kolei nowym szefem MSZ Korei Południowej został były wiceszef tego resortu Cho Hyun. Cho był w przeszłości również m.in. ambasadorem Korei Południowej przy ONZ w latach 2019–2022.