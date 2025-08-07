O rozmowach w Moskwie, gdzie Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem, szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że były „produktywne”. Jak mówił strona amerykańska poznała szczegóły, które nie były wcześniej przedstawiane, w kwestii „pomysłów jak zakończyć wojnę”. - Prezydent (Donald Trump) chce zakończyć wojnę. Więc w tym sensie było to produktywne. Musimy teraz kontynuować czynienie postępów – dodał.

Rubio mówił następnie, że Trump przekaże informacje o przebiegu rozmów przywódcom europejskim i stronie ukraińskiej. - A potem, miejmy nadzieję, jeśli dojdzie do postępów (w procesie pokojowym), pojawi się szansa, by wkrótce prezydent (Trump) spotkał się zarówno z Władimirem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim, oby w niedalekiej przyszłości – ale oczywiście wiele musi się wydarzyć, zanim do tego dojdzie – zastrzegł.

Marco Rubio mówi, że zakończenie wojny będzie wymagało ustępstw, w tym terytorialnych

- Musimy osiągnąć punkt, w którym takie spotkanie byłoby produktywne i warte zorganizowania – mówił też Rubio. - Dziś był dobry dzień, ale przed nami mnóstwo pracy. Nadal jest wiele przeszkód do pokonania, mamy nadzieję pokonać je w ciągu następnych kilku godzin, dni a może tygodni - dodał.

Dopytywany o to, jak miałaby zakończyć się wojna, Rubio stwierdził, że elementem procesu pokojowego – w pewnym momencie – musiałoby być zawieszenie broni ponieważ „trudno jest negocjować szczegóły umowy pokojowej, gdy się do siebie strzela”. Jak dodał niezbędne jest porozumienie obu stron co do ram przyszłego układu pokojowego i wtedy możliwe będzie czasowe zawieszenie broni, by ustalić szczegóły tego porozumienia. Zaznaczył jednak, że najpierw obie strony muszą zbliżyć swoje stanowiska w kwestii tego, jak wojna miałaby się zakończyć.