Aktualizacja: 07.08.2025 06:31 Publikacja: 07.08.2025 06:07
Marco Rubio i Donald Trump
Foto: REUTERS
O rozmowach w Moskwie, gdzie Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem, szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że były „produktywne”. Jak mówił strona amerykańska poznała szczegóły, które nie były wcześniej przedstawiane, w kwestii „pomysłów jak zakończyć wojnę”. - Prezydent (Donald Trump) chce zakończyć wojnę. Więc w tym sensie było to produktywne. Musimy teraz kontynuować czynienie postępów – dodał.
Rubio mówił następnie, że Trump przekaże informacje o przebiegu rozmów przywódcom europejskim i stronie ukraińskiej. - A potem, miejmy nadzieję, jeśli dojdzie do postępów (w procesie pokojowym), pojawi się szansa, by wkrótce prezydent (Trump) spotkał się zarówno z Władimirem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim, oby w niedalekiej przyszłości – ale oczywiście wiele musi się wydarzyć, zanim do tego dojdzie – zastrzegł.
Czytaj więcej
„Jak powiedział dziś prezydent Trump, podczas spotkania specjalnego wysłannika Witkoffa z prezyde...
- Musimy osiągnąć punkt, w którym takie spotkanie byłoby produktywne i warte zorganizowania – mówił też Rubio. - Dziś był dobry dzień, ale przed nami mnóstwo pracy. Nadal jest wiele przeszkód do pokonania, mamy nadzieję pokonać je w ciągu następnych kilku godzin, dni a może tygodni - dodał.
Dopytywany o to, jak miałaby zakończyć się wojna, Rubio stwierdził, że elementem procesu pokojowego – w pewnym momencie – musiałoby być zawieszenie broni ponieważ „trudno jest negocjować szczegóły umowy pokojowej, gdy się do siebie strzela”. Jak dodał niezbędne jest porozumienie obu stron co do ram przyszłego układu pokojowego i wtedy możliwe będzie czasowe zawieszenie broni, by ustalić szczegóły tego porozumienia. Zaznaczył jednak, że najpierw obie strony muszą zbliżyć swoje stanowiska w kwestii tego, jak wojna miałaby się zakończyć.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1260 dniu wojny
Foto: PAP
W kontekście warunków przyszłego pokoju Rubio mówił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina, muszą pójść na pewne ustępstwa. Jak mówił zakończenie wojny będzie się wiązało z kwestiami terytorialnymi. - Są tereny (ukraińskie), które Rosja obecnie kontroluje, w tym Krym i inne, na których czyni pewne postępy. Zawsze, gdy zawiera się umowę, muszą być ustępstwa – mówił sekretarz stanu USA.
Rubio przyznał jednocześnie, że takie ustępstwa nie są łatwe. - Strona ukraińska zapłaciła ogromną cenę za tę wojnę. Podobnie Rosjanie, ale Ukraińcy zapłacili wysoką cenę za tę wojnę. Te ustępstwa nie będą łatwe. Trzeba też przedstawić je opinii publicznej w kraju. Ale sądzę, że mogę powiedzieć, iż wszyscy chcą zakończenia wojny. Warunki, na jakich ma się zakończyć - to zawsze najtrudniejsza część - przyznał.
Jednocześnie Rubio mówił, że po rozmowach Witkoffa w Moskwie koniec wojny jest bliższy niż przed nią, gdy „nie byliśmy w ogóle blisko”.
Rubio potwierdził, że Witkoff wrócił z Moskwy z propozycją zawieszenia broni, ale nie chciał wskazać ram czasowych, w jakich miałoby do niego dość. - To, co lepiej zrozumieliśmy, to warunki, na których Rosja będzie gotowa zakończyć wojnę. Teraz musimy porównać je z tym, co Ukraińcy i Europejczycy, ale przede wszystkim Ukraińcy, są w stanie zaakceptować. I chcemy zobaczyć jak bardzo można zbliżyć te dwa stanowiska – stwierdził.
Czytaj więcej
Kreml rozważa możliwą propozycję ustępstwa wobec prezydenta USA Donalda Trumpa, która mogłaby obe...
Jak mówił sekretarz stanu USA, gdyby udało się znacząco zbliżyć stanowiska Rosji i Ukrainy, wówczas pojawiłaby się możliwość spotkania Trumpa z Zełenskim i Putinem. - Sądzę, że po raz pierwszy, być może od początku działania tej administracji, otrzymaliśmy konkretne przykłady tego, czego domaga się Rosja, by zakończyć wojnę - zaznaczył.
Marco Rubio, sekretarz stanu USA
Dopytywany, czy do spotkania Trumpa, Putina i Zełenskiego mogłoby dojść w przyszłym tygodniu, Rubio odparł, że nie jest w stanie dziś tego przesądzić. - Wszystko zależy od tego, jakie postępy osiągniemy. - Mamy teraz pojęcie o tym, jakie są warunki Rosji, by zakończyć wojnę. To mogą nie być warunki, które Ukraińcy mogą zaakceptować. Ale przynajmniej mamy nad czym pracować - podkreślił.
W kontekście spotkania Trump-Putin-Zełenski Rubio powtórzył, że wszystko będzie zależało od tego, jak bardzo uda się zbliżyć stanowisko Rosji i Ukrainy w kwestii warunków zakończenia wojny. - Nie można organizować spotkania przywódców, gdy stanowiska te nie będą zbliżone, ponieważ nic ono nie przyniesie – stwierdził. - Więc chcemy zbliżyć je (stanowska – red.) i potem dać prezydentowi szansę, by sfinalizować (rozmowy pokojowe). Nie mogę przesądzać, ile to potrwa. To mogą być godziny, to mogą być dni – to mogą być tygodnie. Nie wiemy. Ale będziemy próbować. Pracujemy nad tym nawet w momencie, gdy rozmawiamy – podsumował.
8 sierpnia mija termin ultimatum, jakie Trump przedstawił Władimirowi Putinowi – po jego upływie, jeśli nie dojdzie do znaczących postępów w rozmowach pokojowych Rosji z Ukrainą - USA mają nałożyć nowe sankcje na Rosję, w tym sankcje wtórne w postaci ceł na kraje, które kupują rosyjskie surowce (głównie ropę). W środę Trump ogłosił już nałożenie 25-procentowych ceł na Indie za zakup przez ten kraj ropy z Rosji. W rozmowie z dziennikarzami nie wykluczył, że podobne cla nałoży na Chiny.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O rozmowach w Moskwie, gdzie Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem, szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że były „produktywne”. Jak mówił strona amerykańska poznała szczegóły, które nie były wcześniej przedstawiane, w kwestii „pomysłów jak zakończyć wojnę”. - Prezydent (Donald Trump) chce zakończyć wojnę. Więc w tym sensie było to produktywne. Musimy teraz kontynuować czynienie postępów – dodał.
Rubio mówił następnie, że Trump przekaże informacje o przebiegu rozmów przywódcom europejskim i stronie ukraińskiej. - A potem, miejmy nadzieję, jeśli dojdzie do postępów (w procesie pokojowym), pojawi się szansa, by wkrótce prezydent (Trump) spotkał się zarówno z Władimirem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim, oby w niedalekiej przyszłości – ale oczywiście wiele musi się wydarzyć, zanim do tego dojdzie – zastrzegł.
Hiszpania odkłada w czasie zakup myśliwców piątej generacji F-35 - informuje hiszpański dziennik „El Pais”.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało polskiego ambasadora po wpisie premiera Donalda Tuska, który na X oskar...
Jair Netanjahu, syn izraelskiego premiera, Beniamina Netanjahu, wskazał kto jest główną siłą stojącą za „bezprec...
Prezydent USA Donald Trump ponownie zagroził Indiom podniesieniem ceł na import towarów z tego kraju, w związku...
„Polska uznaje prawo Izraela do obrony oraz rozwoju w bezpiecznym otoczeniu w międzynarodowo uznanych granicach....
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas