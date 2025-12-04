Rzeczpospolita
Ekonomia
Polacy o zamożności kraju, rozmowy USA–Rosja i obniżka stóp procentowych

Polacy wciąż zaniżają ocenę zamożności kraju, USA i Rosja prowadzą trudne rozmowy o planie pokojowym, a Bruksela prezentuje strategię zwiększenia odporności gospodarczej. RPP ponownie tnie stopy procentowe.

Publikacja: 04.12.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polacy zaniżają ocenę zamożności kraju

Według prognoz MFW polskie PKB ma w tym roku przekroczyć 1 bln dol., co pozwoliłoby nam awansować do pierwszej dwudziestki największych gospodarek świata. Mimo to – jak pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej” – mniej niż co piąty Polak zdaje sobie z tego sprawę. Aż 43 proc. ankietowanych uważa, że Polska plasuje się dopiero między 51. a 100. miejscem pod względem zamożności, a 11 proc. uważa ją za kraj biedny. Eksperci podkreślają, że postrzeganie gospodarki częściej wynika z sytuacji w najbliższym otoczeniu niż z obiektywnych wskaźników makroekonomicznych. Warto również pamiętać, że o realnej zamożności lepiej mówi PKB per capita – tu Polska zajmuje około 40. miejsca na świecie.

Rozmowy USA–Rosja o planie pokojowym bez przełomu

Po uzgodnieniu propozycji planu pokojowego przez Stany Zjednoczone i Ukrainę, delegacja USA udała się do Moskwy, by przedstawić projekt Kremlowi. Pięciogodzinne rozmowy z Władimirem Putinem – w których uczestniczył główny negocjator Steve Witkoff – nie przyniosły rozstrzygnięć. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow zapowiedział, że część propozycji wygląda na „w pewnym stopniu akceptowalną”, ale porozumienie będzie wymagać długich negocjacji. Historia wcześniejszych rozmów wskazuje, że Moskwa może celowo przeciągać proces.

RPP ponownie tnie stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej obniżce stóp procentowych – tym razem o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna spada więc do 4 proc. To już szóste cięcie w tym roku, a skala obniżek znacznie przekroczyła wcześniejsze prognozy ekonomistów. Jak zauważa Hubert Kozieł z „Parkietu”, analitycy jeszcze przed jesienią spodziewali się jedynie pojedynczej redukcji. Choć rynek zakłada dalsze cięcia, proces luzowania polityki pieniężnej powoli dobiega końca. Więcej szczegółów może przynieść czwartkowa konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Bruksela przedstawia plan odporności gospodarki UE

Komisja Europejska zaprezentowała nowy plan wzmacniania odporności gospodarczej wspólnoty. Zakłada on m.in. lepszą koordynację łańcuchów dostaw surowców krytycznych, zwiększenie kontroli nad inwestycjami z krajów trzecich oraz wsparcie dla sektorów obronnego i kosmicznego. Maros Sefcovic zapowiedział również zmiany legislacyjne pozwalające na szybsze podejmowanie decyzji w obszarze handlu – w tym dotyczących ceł. Bruksela chce uniknąć powtórki z opóźnionych reakcji w sporach handlowych, zwłaszcza z USA.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

