Polacy o zamożności kraju, rozmowy USA–Rosja i obniżka stóp procentowych

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polacy zaniżają ocenę zamożności kraju

Według prognoz MFW polskie PKB ma w tym roku przekroczyć 1 bln dol., co pozwoliłoby nam awansować do pierwszej dwudziestki największych gospodarek świata. Mimo to – jak pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia dla „Rzeczpospolitej” – mniej niż co piąty Polak zdaje sobie z tego sprawę. Aż 43 proc. ankietowanych uważa, że Polska plasuje się dopiero między 51. a 100. miejscem pod względem zamożności, a 11 proc. uważa ją za kraj biedny. Eksperci podkreślają, że postrzeganie gospodarki częściej wynika z sytuacji w najbliższym otoczeniu niż z obiektywnych wskaźników makroekonomicznych. Warto również pamiętać, że o realnej zamożności lepiej mówi PKB per capita – tu Polska zajmuje około 40. miejsca na świecie.

Rozmowy USA–Rosja o planie pokojowym bez przełomu

Po uzgodnieniu propozycji planu pokojowego przez Stany Zjednoczone i Ukrainę, delegacja USA udała się do Moskwy, by przedstawić projekt Kremlowi. Pięciogodzinne rozmowy z Władimirem Putinem – w których uczestniczył główny negocjator Steve Witkoff – nie przyniosły rozstrzygnięć. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow zapowiedział, że część propozycji wygląda na „w pewnym stopniu akceptowalną”, ale porozumienie będzie wymagać długich negocjacji. Historia wcześniejszych rozmów wskazuje, że Moskwa może celowo przeciągać proces.