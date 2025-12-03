– Notowanie Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu „Financial Times” EuropeanSchools 2025 potwierdza naszą stabilną pozycję w europejskiej czołówce szkół biznesu – podkreśla rektor ALK, prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, zaznaczając, że za tym wynikiem stoją konkretne osoby – w tym studenci, absolwenci, wykładowcy oraz partnerzy biznesowi, którzy współtworzą unikalny ekosystem tej warszawskiej uczelni.

Ranking European Business Schools, który wskazuje setkę najlepszych szkół biznesowych na naszym kontynencie, opiera się na ich łącznych wynikach w kilku globalnych zestawieniach „Financial Times”, w tym w rankingach programów Masters in Management, MBA, Executive MBA oraz programów executive education.

Pierwszą piątkę tegorocznego zestawienia tworzą zachodnioeuropejskie uczelnie zaliczane do światowej elity edukacji menedżerskiej: Insead, HEC Paris, London Business School, ESCP Business School oraz IESE Business School.

Polskie uczelnie w międzynarodowych rankingach szkół biznesowych

Polska ma w najnowszym rankingu European Business Schools dwóch przedstawicieli, gdyż na 100. miejscu znalazła się w nim Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.