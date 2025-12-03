Rzeczpospolita
Ekonomia
Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych szkół biznesu w Europie

Akademia Leona Koźmińskiego po raz kolejny znalazła się w prestiżowym rankingu European Business Schools publikowanym przez dziennik „Financial Times”. W tym roku zajęła 42. miejsce pozostając najlepiej ocenianą szkołą biznesu w naszym regionie.

Publikacja: 03.12.2025 16:34

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Anita Błaszczak

– Notowanie Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu „Financial Times” EuropeanSchools 2025 potwierdza naszą stabilną pozycję w europejskiej czołówce szkół biznesu – podkreśla rektor ALK, prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, zaznaczając, że za tym wynikiem stoją konkretne osoby – w tym studenci, absolwenci, wykładowcy oraz partnerzy biznesowi, którzy współtworzą unikalny ekosystem tej warszawskiej uczelni.

Ranking European Business Schools, który wskazuje setkę najlepszych szkół biznesowych na naszym kontynencie, opiera się na ich łącznych wynikach w kilku globalnych zestawieniach „Financial Times”, w tym w rankingach programów Masters in Management, MBA, Executive MBA oraz programów executive education.

Pierwszą piątkę tegorocznego zestawienia tworzą zachodnioeuropejskie uczelnie zaliczane do światowej elity edukacji menedżerskiej: Insead, HEC Paris, London Business School, ESCP Business School oraz IESE Business School.

Polskie uczelnie w międzynarodowych rankingach szkół biznesowych

Polska ma w najnowszym rankingu European Business Schools dwóch przedstawicieli, gdyż na 100. miejscu znalazła się w nim Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Czytaj więcej

Już po raz dziewiąty Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki Rankingu MBA. Na zdjęciu: laure
Rynek pracy
Rekruter doceni MBA. Ale nie każde
Jak podkreślają władze Akademii Leona Koźmińskiego, jej silna pozycja w międzynarodowych zestawieniach oceniających poziom edukacji biznesowej jest efektem długofalowej strategii jakości i umiędzynarodowienia. Uczelnia należy na świecie do elitarnej, zaledwie 1 proc. grupy szkół biznesu, które posiadają tzw. „potrójną koronę” akredytacji – AACSB, EQUIS i AMBA – zarezerwowaną dla najlepszych instytucji kształcących menedżerów.

Koźmiński znalazł się również w elitarnym gronie 32 najlepszych uczelni ekonomicznych na świecie, zrzeszonych w The Global Network for Advanced Management (GNAM) pod auspicjami Yale School of Management. Jest też jedną z dwóch polskich uczelni posiadających status lidera konsorcjum uniwersytetu europejskiego (EUonAIR).

